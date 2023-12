Foto: Reprodução Veja qual o tipo de escova certo para cada tipo de cabelo

Descobrir o tipo de escova ideal para o seu cabelo é crucial para garantir não apenas um penteado impecável, mas também a saúde dos fios. Cada tipo de cabelo requer cuidados específicos, e a escolha da escova certa desempenha um papel fundamental nesse processo. Você sabia que existem variedades de escovas disponíveis no mercado? Para ajudar você, fereceremos dicas valiosas sobre como selecionar a escova perfeita para cada tipo de cabelo, seja ele liso, cacheado, crespo ou ondulado.

Prepare-se para aprimorar sua rotina de cuidados capilares e conquistar resultados incríveis, proporcionando ao seu cabelo o tratamento personalizado que ele merece. Confira então qual o tipo de escova certo para cada tipo de cabelo.

Quais são os tipos e modelos de escova de cabelo?

Qual é a sua proposta para o seu cabelo hoje? Pensando em modelar com uma escova específica ou apenas desembaraçar suavemente sem danificar os fios? Entendemos que uma única escova não atende a todas as necessidades! Aqui, destacamos pelo menos 8 estilos distintos, cada um projetado para servir a propósitos diversos.

1. Escova redonda de haste oca

Se a intenção é modelar especialmente cabelos longos, não hesite em escolher a escova de haste oca. Essa variedade, também denominada escova térmica, conserva o calor do secador, simplificando o processo de modelagem e secagem. Além disso, a escova redonda de haste oca também é excelente para pentear franjas longas com eficiência.

2. Escova de penteado

A escova de penteado é bem parecida com a escova raquete, porém, possui um formato mais oval. É ideal para proporcionar o toque final ao penteado, conferindo brilho e suavidade aos cabelos. Além disso, é uma escolha eficaz para desembaraçar os fios, prevenindo a quebra do cabelo.

3. Escova redonda grande

As escovas redondas que possuem um diâmetro maior, especialmente aquelas com mais de 10 cm, são perfeitamente adequadas para pentear cabelos crespos, cacheados e longos, uma vez que seu tamanho agiliza o processo de escovação. Isso se deve às cerdas firmes, que possibilitam um alisamento mais eficaz.

4. Escova redonda pequena

Além de contribuir para o alisamento dos fios e da franja, a escova redonda de pequeno diâmetro é recomendada para proporcionar volume a cabelos finos e modelar cortes curtos e médios. Uma sugestão é realizar a escovação com o jato do secador direcionado de baixo para cima, a fim de facilitar o processo de modelagem.

5. Escova polvo

Há alguns meses, a escova polvo conquistou grande popularidade entre as pessoas de cabelos cacheados e crespos, e há uma razão significativa para isso! Esse modelo de escova promete seguir a curvatura do couro cabeludo de maneira mais eficaz do que outras, resultando em uma melhor ativação da circulação sanguínea. Por esse motivo, a escova polvo auxilia na estimulação do crescimento e fortalecimento dos fios. Além disso, seu formato maleável tornou-se famoso por auxiliar na técnica de fitagem e reduzir a quebra dos cabelos.

6. Escova para finalização

A escova de finalização é projetada para proporcionar o toque final nos penteados, dando um acabamento mais refinado e controlando o frizz, como no caso de coques com raízes cuidadosamente penteadas. Esse efeito é precisamente obtido graças a esse tipo específico de escova. Além disso, a escova de finalização, especialmente aquelas com cerdas naturais em uma base de madeira, também é ideal para estilizar baby hair com precisão.

7. Escova desembaraçadora

Conforme o próprio nome sugere, a escova para desembaraçar cabelos realiza essa tarefa sem causar quebras nos fios. Compacta, essa escova é do tamanho ideal para caber na palma da mão e pode ser facilmente transportada na bolsa sem ocupar muito espaço. Sua praticidade é notável. Além disso, as cerdas permitem que os fios sejam desembaraçados mesmo quando estão molhados, tornando-a adequada para qualquer tipo de cabelo.

