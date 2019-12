Veja qual estado foi mais sortudo na Mega-Sena em 2019

arrow-options Agência Brasil concurso 2.220 da Mega da Virada pode pagar R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas

No ano de 2019, S ão Paulo foi o que mais acumulou vencedores do prêmio máximo da Mega-Sena. Seis prêmios saíram para o estado neste ano. Em segundo lugar, está o Rio de Janeiro, com quatro prêmios.

Já Ceará, Paraná, Mato Grosso, Distrito Federal, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul tiveram um ganhador do prêmio máximo de seis dezenas cada.

O concurso 2.220 da Mega da Virada pode pagar R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante. Em 2018, o valor estimado era de R$ 200 milhões, no dia do sorteio chegou a R$ 302,5 milhões e 52 apostas dividiram o prêmio.

As apostas para a Mega da Virada custam o mesmo valor da Mega-Sena regular, R$ 4,50, e podem ser feitas com os volantes específicos do concurso da Virada.