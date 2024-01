Foto: Reprodução Veja quais são os feriados prolongados em 2024 e planeje suas folgas

Se você ama ter um planejamento com antecendência, precisa entender quais dias de 2024 prometem feriados prolongados . Seja para descansar, curtir, viajar ou maratonar séries, saber as datas que podemos nos livrar de responsabilidades é interessante para organizar o ano.

Vale lembrar que esse ano é bissexto, com 366 dias!, Diferente de 2023, um ano que o feriado prolongado proporcionou muitas folgas, este vai contar com muitas datas comemorativas aos finais de semana. Confira com calma as datas para planejar o seu ano.

Veja abaixo a lista com datas de feriados e como proceder ao longo do ano.

01/01 : Confraternização Universal (segunda-feira);

: Confraternização Universal (segunda-feira); 29/03 : Sexta-feira Santa (sexta-feira);

: Sexta-feira Santa (sexta-feira); 21/04: Dia de Tiradentes (domingo);

Dia de Tiradentes (domingo); 01/05 : Dia do Trabalho (quarta-feira);

: Dia do Trabalho (quarta-feira); 07/09 : Dia da Independência do Brasil (sábado);

: Dia da Independência do Brasil (sábado); 12/10 : Dia de Nossa Senhora Aparecida (sábado);

: Dia de Nossa Senhora Aparecida (sábado); 02/11 : Dia de Finados (sábado);

: Dia de Finados (sábado); 15/11 : Proclamação da República (sexta-feira);

: Proclamação da República (sexta-feira); 20/11 : Dia da Consciência Negra (quarta-feira);

: Dia da Consciência Negra (quarta-feira); 25/12 : Natal (quarta-feira).

Carnaval, quando vai ser?

O Carnaval é considerado ponto facultativo, com exceção do Rio de Janeiro, onde é feriado estadual. Neste ano, a celebração vai acontecer nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, sendo sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira, respectivamente.

E os pontos facultativos?

O calendário brasileiro também inclui alguns dias facultativos, que são datas em que a dispensa do trabalho pode ser concedida ou não aos funcionários, sem a obrigatoriedade dos feriados.

12/02 : Carnaval (segunda-feira);

: Carnaval (segunda-feira); 13/02 : Carnaval (terça-feira);

: Carnaval (terça-feira); 14/02 : Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira);

: Quarta-Feira de Cinzas (quarta-feira); 30/05 : Corpus Christi (quinta-feira);

: Corpus Christi (quinta-feira); 28/10 : Dia do Servidor Público (segunda-feira).

Agora que você já sabe as datas que prometem feriados prolongados, pode planejar viagens, passeios, momentos de descanso ou até estudo.

