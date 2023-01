Veja quais são os exercícios que podem colocar a coluna em risco

FreePik Exercícios podem causar lesões

Uma das principais promessas de ano novo é passar a praticar uma atividade física. Ninguém tem dúvidas de que as atividades físicas são muito benéficas para o organismo como um todo. Mas é essencial que elas sejam praticadas do jeito certo e com orientação de um profissional de educação física. Do contrário, podem ser um perigo. O Dr. Luciano Miller, ortopedista e cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein, explica os exercícios que podem afetar a coluna e os cuidados que é preciso ter.

Alguns movimentos são mais arriscados quando se trata da coluna, especialmente para quem está começando agora e não conta com a ajuda de um professor. A corrida é um exemplo, pois provoca muito impacto. Dar as passadas com a postura correta, em terreno plano e fazer fortalecimento muscular ajuda muito. O crossfit é outra modalidade que precisa de cuidado, pois exige muito do corpo e envolve pesos muito altos.

No caso da musculação, movimentos que envolvem hiperextensão das costas, quando o tronco é flexionado bem para trás, como no exercício chamado hipertensão de lombar, hiperflexão, ou seja, o movimento inverso, nos quais as costas são arqueadas muito para frente, como o agachamento livre com barra, e rotação, como no abdominal oblíquo, também precisam de um cuidado redobrado.

Outra questão que merece destaque são os aplicativos de malhação, é preciso ficar muito atento a todos os detalhes para fazer os treinos da maneira correta. Entretanto, isso não deve ser razão para ninguém ficar parado.

A fórmula ideal na hora de fazer exercícios é unir orientação adequada, atenção durante a movimentação e evolução gradativa do uso de peso, da frequência e da intensidade. E isso vale para todos eles. Ah! E quem já tem algum problema na coluna só deve começar depois de ter o aval do seu médico.

