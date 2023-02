Veja quais são os confrontos da Primeira Fase da Copa do Brasil 2023

A definição dos confrontos leva em consideração os critérios previamente estabelecidos pelo Departamento de Competições da CBF.

O formato dos duelos será em jogo único, com o mandante sendo o time com posição inferior no Ranking Nacional de Clubes. Vitórias simples garantem o time na próxima fase da competição mais democrática do Brasil, e o time visitante tem a vantagem do empate.

Confira os 40 confrontos da Copa do Brasil 2023:

Chave 1

Campinense (PB) x Grêmio (RS)

Resende (RJ) x Ferroviário (CE)

Chave 2

Fluminense (PI) x Ponte Preta (SP)

Cordino (MA) x Brasil de Pelotas (RS)

Chave 3

Caldense (MG) x Ceará (CE)

Princesa do Solimões (AM) x Ituano (SP)

Chave 4

União (MT) x CRB (AL)

Operário (MS) x Operário (PR)

Chave 5

Sergipe (SE) x Botafogo (RJ)

Athletic Club (MG) x Brasiliense (DF)

Chave 6

São Luiz (RS) x Juventude (RS)

Vitória (ES) x Remo (PA)

Chave 7

Asa (AL) x Goiás (GO)

Águia de Marabá (PA) x Botafogo (PB)

Chave 8

Tuna Luso (PA) x CSA (AL)

Marília (SP) x Brusque (SC)

Chave 9

Tocantinópolis (TO) x América (MG)

Democrata GV (MG) x Santa Cruz (PE)

Chave 10

Marcílio Dias (SC) x Chapecoense (SC)

Maringá (PR) x Sampaio Corrêa (MA)

Chave 11

Jacuipense (BA) x Bahia (BA)

Camboriú (SC) x Manaus (AM)

Chave 12

Humaitá (AC) x Coritiba (PR)

Real Ariquemes (RO) x Criciúma (SC)

Chave 13

Atlético (BA) x Atlético (GO)

Falcon (SE) x Volta Redonda (RJ)

Chave 14

Real Noroeste (ES) x Vila Nova (GO)

São Bernardo (SP) x Náutico (PE)

Chave 15

Bahia de Feira (BA) x Red Bull Bragantino (SP)

São Francisco (AC) x Ypiranga (RS)

Chave 16

Trem (AP) x Vasco da Gama (RJ)

Tuntum (MA) x ABC (RN)

Chave 17

Ceilândia (DF) x Santos (SP)

Iguatu (CE) x América (RN)

Chave 18

Retrô (PE) x Avaí (SC)

Caucaia (CE) x Tombense (MG)

Chave 19

São Raimundo (RR) x Cuiabá (MT)

Paranhyba (PI) x Botafogo (SP)

Chave 20

Nova Iguaçu (RJ) x Vitória (BA)

Nova Mutum (MT) x Londrina (PR)

Fonte: Agência Esporte