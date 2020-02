Veja quais posições sexuais eles gostam de fazer com as amantes

Nem sempre é fácil definir as melhores posições sexuais para praticar no casamento. Muitas vezes, uma pessoa é mais aventureira do que a outra, há falta de diáologo e um pode se sentir mal por pedir uma determinada posição para o outro. Tem gente que prefira realizar os desejos for de casa, cometendo uma traição.

arrow-options Reprodução/Pinterest/manualdohomemmoderno Muitos procuram realizar desejos que não realizam em casa com as amantes

De acordo com site Ashley Madison, voltado para encontros extraconjugais, essas são as posições sexuais preferidas pelos infiéis. Foram ouvidos 1.230 usuários do site em meados do ano passado para a coleta desses dados. Veja detalhes do que eles estão fazendo com seus amantes :

1. De quatro (26%)



Essa posição, também chamada de “cachorrinho”, é preferida na hora da traição . Nela a mulher fica apoiada nos joelhos e nas mãos e o homem pode fazer a penetração anal ou vaginal. Ela dá uma sensação de dominação e uma visão privilegiada dos glúteos para eles.

2. Vaqueira (20%)



Em segundo lugar na lista, uma posição que dá controle total para a mulher. Na “vaqueira”, preferência de 20% dos entrevistados pelo Ashleu Madison, a mulher senta sobre o homem e comanda todas as ações. É considerada uma posição que favorece a busca pelo orgasmo feminino.

3. Pernas nos ombros (16%)



A terceira posição preferida deles com as amantes é a de pernas nos ombros. Ela consiste em deixar as pernas levantadas e apoiadas nos ombros dele, enquanto ele flerta com a parceira, conseguindo ter boa profundidade na penetração.

4. Papai e mamãe (10%)



Essa posição super comum não perde sua popularidade entre os infiéis, afinal, muitos deles dizem ser adpetos do “papai e mamãe” na hora do sexo. Nessa posição, o homem fica por cima e comanda a profundidade da penetração .

5. De joelhos (8%)



A última das posições sexuais citadas entre as mais votadas foi a de joelhos, e ela pode ser feita de diversas formas. Uma delas é como uma variação da de quatro, na qual a mulher apoia os joelhos e os cotovelos, inclinando-se para frente e permitindo uma penetração profunda.

