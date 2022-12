Veja previsão do tempo para o Réveillon no ES e para o primeiro dia de 2023

Com a chegada das festas de fim de ano, a expectativa por praia aumenta, mas será que vai rolar?

O capixaba já não consegue mais calcular há quanto tempo viu o sol. Ou pelo menos, qual foi a última vez que o avistou por mais de 24h. Com a chegada das festas de fim de ano, a expectativa por praia aumenta, mas será que vai rolar? As informações são do Incaper e Folha Vitória.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no último sábado do ano de 2022, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia no Espírito Santo.

A previsão é também de chuva fraca e rápida durante a manhã e à tarde na Região Nordeste do Estado. Nas Regiões Norte, Noroeste, Serrana e na Grande Vitória são esperadas chuvas passageiras durante a tarde.

Na Região Sul, a chuva é esperada a partir da tarde e pode ocorrer em forma de pancadas isoladas em trechos mais afastados do litoral. Nas praias capixabas, o vento segue com moderada intensidade, podendo ocorrer rajadas mais fortes nas praias da Região Sul.

As temperaturas variam entre 22 e 32°C pela metade norte do Estado, de 20 a 34°C na Região Sul, de 16 a 26°C nos trechos mais altos da Região Serrana e de 18 a 29°C nas baixadas da Região. Já na Grande Vitória variam de 20 a 32°C.

Primeiro dia de 2023

É possível manter as esperanças: o primeiro dia de 2023 tem sol entre algumas nuvens ao longo dia pelo Espírito Santo. É esperada apenas chuva fraca e passageira durante a manhã e à tarde na região Nordeste e a partir da tarde nas Regiões Norte, Noroeste, Serrana e na Grande Vitória.

Segundo o Incaper, as temperaturas seguem sem grandes alterações. Nas praias capixabas, o vento segue com moderada intensidade.