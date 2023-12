Veja os tons que vão dominar as ruas no verão

Reprodução/Divulgação Veja os tons veranis que tomarão conta das ruas na estação mais quente do ano





O verão de 2024 está chegando e as cores vibrantes já estão por vir nesta nova temporada. Para isso, a consultora de moda, Camila Cavalcante, fundadora da Escola de Moda Cá Cavalcante, traz a paleta de cores que será tendência para o Verão de 2024.

As cinco cores principais deste verão oferecem uma combinação de tons ousados, pautadas na energi vibrante e na expressão individualista.

Fodant Pink:

Um dos destaques desta temporada é o Fondant Pink, um tom de rosa suave e delicado que raz o lado da feminilidade e delicadeza moderna, transmitindo elegância em sua simplicidade, com um toque sutil de romance em qualquer look. “Para uma opção deslumbrante sugiro um vestido midi de chiffon Fondant Pink, combinado com sandálias neutras e acessórios dourados sutis, criando uma estética delicada e elegante para um dia ensolarado”, diz a consultora.

Cyber Lime:

O Cyber Lime traz looks com frescor únicos e uma explosão cítrica e energética de verde-limão. É a escolha perfeita para os espíritos livres que buscam se destacar da multidão e incorporar uma atitude ousada e moderna em seu estilo. Uma opção para quem quer destacar a cor no guarda-roupa é compor um look mais descontraído, com uma blusa sem mangas em Cyber Lime, combinada com calças de linho brancas e tênis casuais.

Nutshell:

O Nutshell é um tom neutro e terroso, que possui uma versatilidade, trazendo uma sensação de aconchego e sofisticação, com os tons mais vibrantes e servindo para qualquer combinação de cores. Para uma combinação chique e minimalista, Camila sugere um macacão de linho em Nutshell, junto de sandálias de tiras e um chapéu de palha, criando um visual sofisticado para um dia relaxante na praia.

Elemental Blue:

O Elemental Blue, uma tonalidade de azul profundo e envolvente, traz uma sensação de rescor e tranquilidade. Este tom permite uma expressão elegante e equilibrada da personalidade individual. “Um vestido maxi fluido em Elemental Blue, combinado com sandálias de plataforma e acessórios prateados, oferece uma elegância descontraída para uma noite de verão sob as estrelas”, explica a consultora.

Radiant Red:

O Radiant Red, entrega uma explosão ardente e apaixonada de vermelho que irradia confiança e energia arrebatadora, sendo uma escolha ideal para aqueles que desejam fazer uma declaração cativante, garantindo que todos os olhos estejam voltados para eles. Para uma noite especial, um vestido envelope em Radiant Red, combinado com saltos altos de tiras e um batom correspondente, cria um visual muito sedutor.









Fonte: Mulher