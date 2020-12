Veja os 5 carros mais econômicos lançados no Brasil em 2020

Caminhamos para um mundo mais sustentável e eficiente na próxima década. As fabricantes estão investindo milhões para que seus veículos fiquem cada vez mais econômicos e simpáticos ao meio ambiente. E 2020 foi cheio de lançamentos com essas características.

Partindo disso, a reportagem do iG Carros enumera os 5 carros mais econômicos lançados ao longo de 2020, considerando apenas modelos inéditos e excluindo reestilizações de meia-vida. Acompanhe a lista.

1 – Mini Countryman S E 1.5 All4

Divulgação Mini Countryman 2021: SUV compacto combina prazer ao dirigir e economia de combustível como poucos no mercado hoje em dia

O Countryman 2021 é um SUV totalmente fora da curva. Trata-se de um modelo híbrido que não exclui a esportividade e o prazer ao volante. Segundo os dados do Inmetro, o modelo pode aferir até 22,3 km/l na cidade e 23,6 km/l na estrada, sempre com gasolina.

Estes números podem ser atingidos graças ao motor 1.5, de 136 cv de potência e 22,4 kgfm de torque, que opera em conjunto com duas unidades elétricas. De acordo com a fabricante, a potência combinada é de 224 cv, com torque máximo na faixa de 39,5 kgfm.

O Mini Countryman tem duas versões híbridas no Brasil: All4 Exclusive (R$ 234.990) e All4 Top (R$ 264.990). Elas complementam a linha do SUV, ao lado das versões a gasolina S (R$ 199.990) e John Cooper Works (R$ 299.990).

2 – BMW 330e M Sport 2.0

Divulgação BMW 330e MSport, a versão híbrida de um ícone alemão

Outra fabricante que entrou de cabeça na eletrificação é a BMW. Em 2020, a marca lançou a versão híbrida de seu best-seller, o 330e . Segundo os dados divulgados pelo Inmetro, o sedã premium pode aferir 22 km/l na cidade e 26,4 km/l na estrada.

O 330e combina um motor 2.0 de 184 cv de potência e 30,6 kgfm de torque com uma unidade elétrica de 113 cv. A potência combinada fica na faixa de 292 cv, com torque máximo de 42 kgfm. O câmbio é automático de oito marchas.

O BMW 330e M Sport parte de R$ 297.990 nas concessionárias. A versão complementa a linha que também conta com as versões 320i GP (R$ 245.990), 320i Sport (R$ 259.990), 320i M (R$ 265.990), 330i Sport (R$ 319.990) e M3 (R$ 489.990).

3 – Peugeot 208 1.6

Divulgação Peugeot 208 superou o Kia Rio como o veículo compacto mais econômico lançado em 2020

O primeiro veículo fora do segmento premium a ganhar um lugar na lista é o Peugeot 208 . Apesar de manter o mesmo propulsor da geração anterior, o hatch ainda pode aferir 7,7 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada com etanol, e 11 km/l na cidade e 13,2 km/l estrada quando está abastecido com gasolina, segundo o Inmetro.

Os números não surpreendem, mas ainda superam o Kia Rio, que foi lançado em janeiro na mesma categoria. O 208 tem motor 1.6, de 118 cv de potência e 16,1 kgfm de torque, com câmbio automático de seis marchas.

Cheio de versões, o modelo pode ser encontrado nas lojas nos pacotes Like (R$ 67.690), Like Pack (R$ 73.990), Active (R$ 77.990), Active Pack (R$ 84.490) e Griffe (R$ 95.990). Não há mudanças mecânicas entre as versões.

4 – Volvo XC40 R-Design 1.5 Plug-In Hybrid

Divulgação Volvo XC40 Plug-in Hybrid, o SUV que pluga na tomada

Outro modelo eletrificado da lista é o Volvo XC40 Plug-In Hybrid . O SUV premium é mais um capítulo da história da marca que pretende abandonar o uso de motores a combustão ao longo da próxima década. Segundo os dados divulgados pelo Inmetro, o XC40 pode marcar 24,5 km/l na cidade e 22,3 km/l na estrada.

O XC40 tem motor 1.5 de três cilindros capaz de desenvolver 180 cv de potência e 27 kgfm de torque. O conjunto elétrico gera 85 cv, proporcionando a potência combinada de 262 cv, além de 43,3 kgf de torque. O câmbio é automatizado de 7 marchas.

A versão Plug-In Hybrid custa R$ 245.950, complementando a linha que também conta com as versões T4 Momentum (R$ 203.950) e T4 Inscription (R$ 224.950).

5 – Chevrolet Tracker 1.0 Turbo

Divulgação Chevrolet Tracker, candidato a assumir a liderança do segmento em 2021

Outro modelo que surge entre os mais econômicos lançados ao longo de 2020 é o Chevrolet Tracker em sua versão de entrada. Segundo o Inmetro, o SUV pode marcar 9 km/l na cidade e 10,4 km/ na estrada com etanol, e 13 km/l na cidade e 14,8 km/ na estrada com gasolina.

O Tracker tem motor 1.0 de 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque. Sua versão de entrada conta com câmbio manual de seis marchas. O conjunto mecânico é compartilhado com os modelos Onix e Onix Plus.

O modelo 1.0 manual parte de R$ 89.690, complementando a linha que também traz as versões 1.0 LT (R$ 98.290), 1.2 Turbo (R$ 98.790), 1.0 LTZ (R$ 106.590), 1.2 LTZ (R$ 109.190), 1.0 Premier (R$ 115.690) e 1.2 Premier (R$ 122.490).