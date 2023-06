Veja os 3 melhores exercícios para afinar a cintura após os 40

Personal trainer afirma que o processo para afinar a cintura passa pelo emagrecimento. Ele dá dicas de exercícios para alcançar o objetivo

É inegável que a manutenção do peso é um desafio aos 40 anos, especialmente sem a prática de exercícios. Nessa idade, o metabolismo desacelera e o corpo passa a reter cada vez mais gordura, o que resulta no ganho de massa. Além de engordar, outras consequências são o desenvolvimento de uma barriguinha mais saliente e uma cintura mais larga.

O personal trainer Leandro Twin, profissional de educação física da Growth Supplements, afirma que afinar a cintura passa, necessariamente, pelo processo de emagrecimento. Ou seja, dieta e exercícios são essenciais, e é possível sim perder peso nesta idade. Basta determinação.

“Você pode ter bons resultados depois dos 40 anos. Com os exercícios físicos certos praticados diariamente, é possível driblar o declínio hormonal que ocorre nessa idade, chegar ao emagrecimento e à tão sonhada cintura fina”, diz Twin. Ele destaca exercícios que podem ajudar:

1. Prancha

“A prancha ajuda a afinar a cintura porque fortalece os músculos que sustentam as vísceras”, explica o personal. Para executar o exercício, comece na posição de prancha de flexão, com os antebraços no chão e os cotovelos alinhados abaixo dos ombros. Envolva o seu core, contraindo os músculos abdominais, e mantenha o corpo reto, desde a cabeça até os calcanhares. Relaxe a cabeça e olhe para o chão.

Mantenha essa posição, visualizando a parte inferior das costelas se aproximando da pélvis e contraindo o abdômen. Certifique-se de que os seus quadris não estão caindo nem levantando demais durante a prancha. Repita esse movimento pelo tempo determinado por um profissional.

2. Vácuo de estômago

“Um exercício adicional que recomendo aos meus alunos é o vácuo abdominal. Ele consiste em esvaziar completamente o ar do abdômen, contraindo-o ao máximo e segurando até não ser mais possível. Cada tentativa é considerada uma série”, explica Twin.

Após uma pausa de 1 a 2 minutos, repita o exercício mais duas vezes. A recomendação é realizá-lo pela manhã, com o estômago vazio. O vácuo fortalece os músculos internos, melhora a postura e também auxilia no trânsito intestinal.

3. Elevação pélvica

A elevação pélvica tem como objetivo principal fortalecer os músculos dos glúteos e isquiotibiais, o que contribui para o enrijecimento da parte inferior do corpo e do core. Além disso, os músculos glúteos desenvolvidos também ajudam a proporcionar uma aparência mais firme ao abdômen.

Para executar uma elevação pélvica, comece deitado de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Posicione os braços ao longo do corpo. Empurre todo o pé no chão para elevar os quadris, formando uma linha reta dos joelhos aos ombros. Segure a posição mais alta do movimento por cerca de um segundo, contraindo os músculos ao máximo. Em seguida, abaixe o corpo lentamente de volta à posição inicial. Repita o exercício pelo número de repetições desejado.