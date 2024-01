Foto: Reprodução Veja onde assistir os filmes favoritos ao Oscar 2024

O começo do ano é a temporada de premiações , seja da música , da TV e do cinema! A cerimônia do Oscar está entre as noites mais célebres do entretenimento e a edição de 2024 promete premiar algumas das produções mais aclamadas das telonas.

Leia também: Oscar 2024: confira alguns filmes que devem ser indicados para a premiação

Você é do tipo de pessoa que gosta de estar por dentro das principais produções que figuram nas premiações? Então vamos te ajudar! Listamos alguns dos filmes que são favoritos ao Oscar 2024, como Barbie , e onde você pode assistir aos longas-metragens e se preparar para a grande noite, que está marcada para ocorrer no dia 10 de março .

Conheça quais são os favoritos ao Oscar 2024 e saiba onde assistir

Selecionamos algumas das produções que devem ser indicadas ao Oscar para ajudar você a assistir os filmes e ficar por dentro.

1. Para a categoria de “Melhor filme”

Alguns dos títulos favoritos da internet e que estão pré-indicados a melhor filme são: ” Barbie” , ” Oppenheimer” e ” Assassinos da Lua das Flores” ! Esses longas-metragens foram alguns dos maiores sucessos e figuram entre as grandes apostas para ganhar a estatueta.

Onde assistir?

Barbie : O filme protagonizado por Margot Robbie pode ser assistido no HBO Max .

: O filme protagonizado por Margot Robbie pode ser assistido no . Oppenheimer : A produção dirigida por Christopher Nolan pode ser conferida na plataforma Apple TV .

: A produção dirigida por Christopher Nolan pode ser conferida na plataforma . Assassinos da Lua das Flores : O longa-metragem pode ser consumido nas plataformas Apple TV e PrimeVideo .

2. Para a categoria de “Melhor animação”

Para quem gosta de produções animadas e lúdicas, alguns dos principais títulos são: ” Elementos” , ” Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” e ” Trolls 3 – Juntos Novamente”. Esses títulos foram sucesso nas bilheterias e podem levar a melhor na noite do Oscar.

Onde assistir?

Elementos: A animação produzida pela Disney pode ser vista na plataforma Disney+ .

A animação produzida pela Disney pode ser vista na plataforma . Homem-Aranha: Através do Aranhaverso: O filme animado pode ser consumido na plataforma da HBO Max .

O filme animado pode ser consumido na plataforma da . Trolls 3 – Juntos Novamente: Essa produção pode ser conferida nas plataformas Apple TV e PrimeVideo .

3. Para a categoria de “Melhor Filme Internacional”

Algumas das produções estrangeiras que estão entre as favoritas para a categoria de filmes internacionais são: “Zona de Interesse” , “Society of the Snow” , “The Teachers’ Lounge” .

Onde assistir?

Zona de Interesse: O filme deve fazer a sua estreia nos cinemas do Brasil em fevereiro de 2024.

O filme deve fazer a sua estreia nos cinemas do Brasil em fevereiro de 2024. Society of the Snow: Essa produção pode ser conferida na plataforma Netflix .

Essa produção pode ser conferida na plataforma . The Teachers’ Lounge: O longa-metragem ainda não está disponível nas plataformas de streaming.

4. Para a categoria de “Melhor Maquiagem e Penteado”

A categoria de maquiagem e penteado é uma das mais prestigiadas! Algumas das produções que deslumbraram com as maquiagens foram: “Ferrari” , “Oppenheimer” , “Napoleão” .

Onde assistir?

Ferrari: Essa produção pode ser assistida nas plataformas HBO Max e Disney+ .

Essa produção pode ser assistida nas plataformas e . Oppenheimer: A produção dirigida por Christopher Nolan pode ser asssitida na plataforma Apple TV .

A produção dirigida por Christopher Nolan pode ser asssitida na plataforma . Napoleão: Esse filme pode ser conferido na plataforma Apple TV .

Gostou desse conteúdo? Confira também: Dia do Cinema Brasileiro: 10 filmes nacionais premiados que você já deveria ter visto

Aproveite e acompanhe a Seleções nas redes sociais! Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram e no Twitter .

Fonte: Mulher