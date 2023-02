Veja o resultado do concurso 2.568 da Mega-Sena

Felipe Moreno Mega-Sena sorteia 3 milhões neste sábado (25)

O concurso 2.568 da Mega-Sena, realizado neste sábado (25) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, ainda não divulgou se houve algum acertador das seis dezenas. O valor pago é de mais de 3 milhões.

Os números sorteados foram: 22 – 29 – 49 – 35 – 16 – 38

Com uma aposta simples, um apostador do Distrito Federal (DF) acertou as seis dezenas no último concurso , na quinta-feira (23). O prêmio é de R$ 8.548.140,96. As dezenas sorteadas foram 10 -11 – 19 – 33 – 58 e 60.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

