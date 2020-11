Veja o que muda a partir deste mês na Zona Azul de São Paulo

Divulgação Hitech Electric UTV vem com tração 4×4 e motor de 36,7 cv como parte de um sistema elétrico de 260 amperes





A empresa de veículos elétricos Hitech Electric oferece no mercado brasileiro o Electric UTV, um veículo utilitário multitarefa de propulsão elétrica que é uma espécie de quadriciclo de grande porte, por R$ 79.990.





O UTV elétrico tem tração nas quatro rodas e é projetado para uso em lazer e trabalho, trazendo para isso uma caçamba basculante capaz de transportar até 220 kg, além de permitir o reboque de cargas de até 680 kg. Marcas próximas a de outros UTV de dois lugares equipados com motores a combustão como o Polaris Ranger 570, que usa um motor monocilíndrico de 44 cv e pode levar até 226,8 kg de carga e rebocar até 680,4 kg.

De acordo com a Hitech Electric, além do custo de manutenção mais baixo que o de um UTV tradicional — algo comum a outros veículos elétricos, já que este tipo de motorização dispensa gastos com combustível e os custos com a troca de filtros e lubrificantes.

Mais detalhes do UTV elétrico

O propulsor do Electric UTV garante ainda uma rodagem mais suave, sensação qie é amplificada pelo sistema de suspensão com acerto mais macio, que foi calibrada para se assemelhar ao conjunto de um veículo de uso urbano.

O veículo está equipado com um motor com potência equivalente a 36,7 cv, que permite ao Electric UTV atingir até 40 km/h de velocidade máxima e rodar até 80 quilômetros com uma carga de bateria, que pode ser monitorada por um mostrador de carga. Já a recarga pode ser feita em uma tomada comum bivolt e leva entre cinco e seis horas.

De acordo com a Hitech Electric, o UTV elétrico chega com preço de tabela de R$ 78.200, mas não foi homologado para rodar em vias públicas e por esse motivo não pode ser emplacado. Pelo mesmo motivo o veículo não pode ser financiado, embora exista a opção de parcelamento via cartão de crédito, conforme destaca a empresa em seu site.