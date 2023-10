Nai Tomayno Veja o mantra de cada signo para encarar o Eclipse Solar em Libra

No dia 14 de outubro de 2023, o Céu nos presenteia com um fenômeno tão lindo quanto tenso. Então, para lidar de maneira mais tranquila com as reviravoltas que podem surgir na sua vida, indicamos mantra para cada signo neste poderoso Eclipse Solar em Libra .

Os eclipses geralmente trazem consigo energias intensas e transformadoras, principalmente nas regiões onde podem ser vistas — o que inclui o Brasil nesta vez.

Um Eclipse Solar em Libra, em particular, traz à tona questões de relacionamentos, equilíbrio e autoestima também. Ele nos desafia a examinar nossas relações, tanto as amorosas quanto as demais.

Além disso, cada pessoa vai ter uma área da vida (trabalho, saúde, amor, etc.) ativada por esse eclipse. Essa área pode sofrer um apagão por até um ano! Veja aqui as previsões para cada signo .

Mantra de cada signo no Eclipse Solar em Libra

Nesses momentos intensos, recorrer a práticas espirituais pode nos ajudar a navegar pelas mudanças e crises que podem ocorrer.

Entre elas, os mantras são ferramentas poderosas que podem nos ajudar a encontrar paz interior e orientação durante e depois do Eclipse Solar em Libra, já que seus efeitos podem durar por até um ano.

Pedimos à astróloga e terapeuta holística Nai Tomayno para sugerir um mantra para cada signo. No entanto, vale lembrar que não é para o seu signo solar. Isso porque as previsões e, portanto, o mantra são pensados de acordo com o Ascendente de cada pessoa.

Então, se você não lembra ou tem certeza, confira aqui no Mapa Astral qual é o seu Ascendente. Então, volte para ver o seu mantra para este poderoso eclipse!

Ascendente em Áries:

“Eu me liberto de antigos padrões de reatividade para me abrir para um ciclo de amor, harmonia e reciprocidade de dedicação.”

Ascendente em Touro:

“Eu manifesto relações saudáveis na minha rotina, transbordando meu trabalho e saúde com beleza e equilíbrio.”

Ascendente em Gêmeos:

“Eu me entrego ao prazer da minha essência e me abro para projetos de vida com muito mais paixão e trocas.”

Ascendente em Câncer:

“Eu acolho e cuido da minha criança interior para que o eco das minhas raízes me mostre como honrar minha ancestralidade”

Ascendente em Leão:

“Eu consigo expressar como minha essência é brilhante e especial através de uma comunicação que conquista trocas recíprocas.”

Ascendente em Virgem:

“Eu confio na minha capacidade de atrair pessoas e relações que serão prósperas e abundantes me trazendo mais equilíbrio e tranquilidade.”

Ascendente em Libra:

“Eu aproveito cada oportunidade de mostrar como sou especial e agradável confiando que a pessoa mais importante para me satisfazer sou eu.”

Ascendente em Escorpião:

“Eu transmuto medos para vibrar cura e confiança na minha capacidade de atrair reciprocidade, relações saudáveis e espaço para compartilhar.”

Ascendente em Sagitário:

“Eu me alinho a pessoas e grupos que apreciam e valorizam minha presença, me ajudando a potencializar minha projeção.”

Ascendente em Capricórnio

“Eu construo conexões e pontes que me oferecem oportunidades de me sentir cada vez mais responsável e capaz, motivando meu crescimento.”

Ascendente em Aquário:

“Eu busco minha expansão através do crescimento da minha sabedoria e vontade de aprender com o outro, mas respeitando minha individualidade.”

Ascendente em Peixes:

“Eu aceito que o que for embora é para o meu bem e para pessoas e relações cada vez mais alinhadas com a atenção que mereço.”

Confira também:+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis .+ Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal .+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora !+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora !

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

[email protected]

O post Veja o mantra de cada signo para encarar o Eclipse Solar em Libra apareceu primeiro em Personare .

Fonte: Mulher