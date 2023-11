Veja nutrientes que melhoram a memória e os que atrapalham

Divulgação Nutricionista lista nutrientes que melhoram a memória e o desempenho cognitivo e os que atrapalham

Manter uma boa memória e o desempenho cognitivo elevado é uma ótima tática para quem deseja melhorar a produtividade, seja no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra atividade. E você sabia que a alimentação é fundamental nesse processo.

“Assim como qualquer outro órgão, o cérebro também precisa de nutrientes específicos para funcionar no seu potencial máximo. Alimentos certos abastecem o cérebro basicamente”, comenta a nutricionista Juliana Vieira.

Alimentos como peixes ricos em ômega 3 aumentam a capacidade cognitiva, segundo a nutri. Ela listou nutrientes que você deve incluir na sua alimentação.

Ômega 3

Esse nutriente mantém a atividade cerebral e evita problemas cognitivos. Esse ácido graxo é encontrado em abundância em peixes oleosos como salmão, sardinha, arenque e atum, além de outros alimentos como a chia, linhaça e nozes.

Frutas vermelhas

Cranberry, mirtilo, goji berry, açaí e outras frutinhas vermelhas, conhecidas como berries, são ricas em antioxidantes e anti-inflamatórios, relacionados com o retardo do envelhecimento.

Brócolis

Esse legume é uma excelente fonte de vitamina K, conhecida por fortalecer nossa capacidade cognitiva, melhorando nossa habilidade de raciocínio e aprendizagem.

Cacau

Além de ser rico em ferro, fibras e magnésio, é fonte de flavonoides, que aumentam a circulação sanguínea cerebral. O resultado é uma melhora das funções cognitivas, na memória e até no humor.

Café

Possui duas substâncias importantes: cafeína e antioxidantes. Essas substâncias deixam o cérebro em estado de alerta, o que melhora bastante a concentração e o processo de aprendizagem.

Cúrcuma

O principal ingrediente ativo deste tempero é a curcumina, uma substância que turbina a memória e estimula a neurogênese (processo de formação de novas células cerebrais). A substância consegue ainda reduzir inflamações do cérebro, uma das causas primárias do Alzheimer.

Espinafre

O vegetal é uma importante fonte de nitratos, compostos que aumentam a circulação sanguínea no cérebro, melhorando sua performance.

Vitamina C

A vitamina C é uma grande ajuda para melhorar ou aumentar a agilidade mental.

Mas há também alimentos que atrapalham a capacidade cognitiva. “No meio ponto, o mais maléfico para atrapalhar o sistema cognitivo é consumo excessivo de alimentos ultraprocessados como : margarina, congelados, pizza congelada, massas refrigeradas e café com creme”, destaca Juliana, que elencou outros alimentos que

Sucos de frutas industrializados

O açúcar nele contido reduz a flexibilidade cognitiva, assim como a memória de longo e curto prazo

Queijo amarelos

Alimentos com alto índice de gordura saturada danificam a memória e causa inflamação no cérebro. As dietas gordurosas não apenas estão relacionadas à perda de memória, como também prejudicam o hipotálamo, parte do cérebro que ajuda na regulação do peso.

Pipoca de microondas

Gordura trans danifica as funções do cérebro , a memória e diminui o volume total do cérebro.

Fonte: Mulher