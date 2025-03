Veja momento em que motociclista “voa” durante acidente em avenida; vídeo

Um motociclista ficou ferido após avançar o sinal vermelho e colidir com um carro no cruzamento da Rua 9 com a Avenida 15, em Rio Claro (SP). O acidente aconteceu por volta das 18h20 e foi flagrado por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram o momento exato em que a moto, de baixa cilindrada, ultrapassa o semáforo fechado e atinge um veículo que trafegava corretamente pela via. Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado ao solo.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para atender a ocorrência. A vítima, apesar do impacto violento, estava consciente quando recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.

O caso será investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.

VÍDEO: