Veja fotos de antes e depois da invasão aos Três Poderes em Brasília

Após os ataques aos prédios dos Três Poderes nesse domingo (9), em Brasília, os edifícios públicos ficaram completamente depredados . Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.

Imagens tiradas de dentro do Congresso Nacional , do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal ( STF ) mostram a destruição causada pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que invadiram os prédios na tarde de ontem .

Os invasores destruíram, inclusive, parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que “representa um capítulo importante da história nacional” , conforme nota emitida hoje pelo Palácio do Planalto.





Congressistas norte-americanos defendem extradição de Bolsonaro

Após os atos de vandalismo e depredação nos prédios dos Três Poderes , ao menos cinco políticos norte-americanos se manifestaram a favor da extradição de Bolsonaro dos EUA .

Segundo os congressistas, o ex-mandatário é um dos responsáveis pelos atos terroristas na capital federal.

No Twitter, o deputado democrata pelo Texas, Joaquin Castro, foi um dos que se pronunciou sobre o assunto e disse que “terroristas domésticos e fascistas não podem usar a cartilha de Trump para minar a democracia”. “Bolsonaro não deve se refugiar na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade por seus crimes”, afirmou.

Bolsonaro se pronunciou sobre os atos antidemocráticos somente na parte da noite desse domingo , dizendo que “depredações e invasões de prédios públicos” fogem à regra da democracia. Na ocasião, ele também criticou Lula e a esquerda.

