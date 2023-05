Veja dicas pré-tratamento estético que potencializam o resultado

Divulgação Vai fazer um procedimento estético? Veja dicas pré-tratamento que potencializam o resultado

Um tratamento estético, seja ele injetável ou com tecnologias, geralmente produz resultados graduais. Mas será que os hábitos de vida podem potencializá-los? “Toda cirurgia ou procedimento que desencadeia um processo inflamatório necessário para a cicatrização e reparo dos tecidos como consequência gera um aumento de radicais livres e diminuição de defesas antirradicais livres do nosso corpo. Preparar o paciente para esta inflamação com intervenções no estilo de vida ajuda a diminuir a produção de radicais livres e aumenta as defesas”, explica a cirurgiã plástica Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Segundo a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, também é possível utilizar tecnologias como forma de preparo da pele, aumentando a performance e o resultado do laser, ultrassom ou outra tecnologia que venha a seguir.

De acordo com Beatriz, alguns pilares da Medicina do Estilo de Vida podem ser aplicados, pois contribuem para um equilíbrio necessário. Abaixo, especialistas dizem o que pode ser feito antes do tratamento estético:

Dieta : Intervenções na dieta são bem-vindas. “Para esse fim, a dieta consiste em retirar alimentos considerados pró-inflamatórios como açúcares, farinha branca, produtos industrializados e aumentar a ingestão de alimentos anti-inflamatórios como frutas, verduras, fibras e cúrcuma. Além disso, o colágeno é uma proteína e alimentação pobre em proteínas dificulta a produção de colágeno. Por isso, orientamos um consumo adequado de proteínas. Uma conta simples é que precisamos de 1 a 1,5g de proteínas por Kg de peso por dia para manter a necessidade diária sem prejuízo de nenhuma função. Se existe um preparo físico para hipertrofia muscular essa recomendação pode chegar a 2,5g por kg de peso por dia”, conta Beatriz Lassance.

Atividade física : Segundo a médica, esse é o maior antioxidante que podemos oferecer ao nosso corpo. “Qualquer atividade física estimula a linha de produção de mitocôndrias, o que aumenta o metabolismo e diminui o desequilíbrio de estresse oxidativo”, explica a médica.

Sono : Dormir é antioxidante. “Pode parecer exagero, mas é verdade. Pacientes com insônia, apresentam maior estresse oxidativo. Um sono reparador, de boa qualidade, é antioxidante. Se preciso, procure ajuda profissional”, explica a cirurgiã plástica.

Controle de estresse : O aumento de níveis de cortisol de maneira crônica está envolvido com aumento de marcadores de estresse oxidativo. “A vida diária, o trabalho, cuidados com a família muitas vezes não podem ser alterados. O controle pode ser feito com medidas para interromper estes ciclos como meditação, exercícios físicos, atividades prazerosas, de preferência saindo da rotina”, explica a médica.

Cuidado com substâncias tóxicas : O uso de substâncias como cigarro e álcool devem ser interrompidos. “Essas substâncias estão diretamente relacionadas com inflamação, com aumento da produção de radicais livres e diminuição de defesas antirradicais livres”, diz Beatriz Lassance.

Suplementação : Segundo a farmacêutica Patrícia França, gerente científica da Biotec Dermocosméticos, se o foco é promover a otimização na síntese de colágeno e elastina, o ideal é iniciar, pelo menos 15 dias antes, a suplementação com Exsynutriment. “Ele é um silanol vetorizado em colágeno marinho que atua no tecido conjuntivo promovendo a reestruturação das fibras de colágeno e contribuindo para sua síntese assim como para a produção de elastina e proteoglicanas, substâncias importantes para uma boa hidratação, firmeza e tonicidade da pele. Uma formulação que contemple Exsynutriment, Glycoxil, uma carcinina biomimética com ação antiglicante e desglicante, e a vitamina C será interessante pois faremos uma ação 360° no colágeno: reestruturação das fibras, diminuição do processo de glicação e prevenção da destruição respectivamente”, diz Patrícia França.

Além das intervenções do estilo de vida, alguns procedimentos que melhoram a qualidade da pele e diminuem o risco do crescimento bacteriano também podem ajudar:

Hidrodermoabrasão : Realizar um procedimento com a pele limpa e saudável é, sempre, muito melhor. A hidrodermoabrasão, técnica do HydraFacial, é indicada antes de procedimentos estéticos. Segundo a dermatologista Mônica Aribi, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, o equipamento conta com a exclusiva e patenteada tecnologia Vortex-Fusion, que gera um efeito de vórtice para expelir e remover facilmente as impurezas da pele enquanto confere hidratação. Segundo testes com a tecnologia, a técnica combinada com laser fracionado ablativo deixa a pele 50% mais lisa, reduz 30% mais manchas quando associado à Luz Intensa Pulsada (comparado ao tratamento da luz sozinho). Além disso, pode ser associada à radiofrequência, ultrassom, LEDs e até preparar ou melhorar a pele após uma cirurgia plástica.

E quanto aos procedimentos antes e depois de uma cirurgia?

Quando o assunto é cirurgia plástica, existem procedimentos faciais que podem ser realizados antes de intervenções invasivas para otimizar os resultados. “Em geral, os procedimentos para estimular o colágeno da derme, e assim espessar a derme às custas de novo colágeno, ajuda o bom resultado da cirurgia plástica”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff. “Os bioestimuladores de colágeno injetáveis (ácido-L-poli-láctico e hidroxiapatita de cálcio) e o ultrassom microfocado podem ser realizados antes de liftings, por exemplo. Com eles, teremos uma pele mais firme, mais espessa e o resultado da cirurgia será ainda melhor”, ressalta a dermatologista, que indica os tratamentos três meses antes da cirurgia.

Após a cirurgia plástica, existem procedimentos que podem auxiliar a melhorar os resultados ou então ajudar a acelerar o processo de recuperação. É o caso de lasers e skinboosters, que podem melhorar manchas e textura da pele, segundo a dermatologista. “Os mesmos aparelhos de ultrassom microfocado e biestimuladores de colágeno ajudam a manter o estímulo de colágeno e o resultado de um lifting por exemplo. Porém, qualquer procedimento só deve ser realizado após um mês da cirurgia, pelo menos”, acrescenta.

“Também é importante solicitar autorização ao cirurgião antes de qualquer procedimento que queira realizar. O cirurgião sabe a real situação do paciente, como está cicatrizando, se está com muito edema, portanto, a troca de informações entre cirurgião e dermatologista é muito importante para o paciente”, finaliza.

