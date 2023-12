Divulgação Veja dicas para uma ceia mais saudável neste final de ano

Dezembro chegou, e à medida que nos aproximamos das comemorações de Natal e Ano Novo, ansiamos por refeições deliciosas e tradicionais, que não sejam apenas saborosas, mas também nutritivas para toda a família. É possível encontrar um equilíbrio para aproveitar toda a comemoração festiva sem deixar de lado a preocupação com a saúde, optando por ingredientes frescos, técnicas de preparo conscientes e receitas que tragam não apenas prazer ao paladar, mas também benefícios nutricionais.

Segundo a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera , Fábila Fernanda dos Passos da Rosa, ao invés de começar a refeição com opções mais pesadas, considerar uma salada vibrante pode ser uma ótima entrada para deixar a ceia mais leve. “Combinar folhas verdes escuras, como rúcula e espinafre, com morangos fatiados, nozes tostadas e queijo feta é um prato que oferece fibras, tem ação antioxidante e ácidos graxos saudáveis”, ressalta.

Tradicional nas mesas durante a ceia de Natal, o peru é uma excelente escolha para prato principal por ser uma fonte magra de proteína, lembrando sempre de remover a pele para reduzir ainda mais o teor de gordura do alimento, potencializando o seu sabor assando com ervas frescas, como sálvia, alecrim e tomilho. “Uma ideia para o acompanhamento é substituir o purê de batata por um purê de couve-flor é uma maneira de reduzir as calorias e os carboidratos”, finaliza Fábila.

Para a sobremesa, a coordenadora recomenda algo leve e refrescante, como uma salada de frutas com morango, kiwi, manga e uvas, regada com suco de laranja fresco. “O tradicional pavê sempre estará presente na mesa, mas o objetivo aqui é trazer equilíbrio na hora de consumir os alimentos. As frutas trazem a sua doçura natural e uma variedade de vitaminas que são essenciais para o nosso corpo, e pequenas escolhas conscientes fazem toda a diferença durante a sua jornada nutricional”.

Fonte: Mulher