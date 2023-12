Veja dicas de looks para as confraternizações de fim de ano

Reprodução/CentralBrasileiradeShows Veja como combinar seus looks de confraternizações de fim de ano





Saber o que vestir em cada momento é essencial para cada ocasião, para evitar escolhas erradas na hora de escolher o look. A consultora de Moda e fundadora da Escola de Moda Cá Cavalcante, Camila Cavalcante, dá algumas dicas para arrasar nos looks, seja durante o dia ou em eventos noturnos nesta reta final do ano.

De início, a consultora de moda destaca a importância de evitar excessos que possam comprometer a sofisticação do visual. Decotes profundos, peças transparentes, muito curtas ou extremamente justas podem transmitir uma mensagem equivocada, ou até mesmo não combinar com a temática da ocasião. O ideal é optar por peças que valorizem suas curvas sem exageros, garantindo elegância e conforto.

Para eventos diurnos, Camila sugere looks mais casuais que passem uma vibe descontraída e elegante. Vestidos leves e fluidos, combinados com sandálias confortáveis ou sapatilhas, podem ser ótimas escolhas, com cores mais suaves, como tons pastéis e estampas florais, contribuem para uma aparência adequada para celebrações sob a luz do dia. Não exagere em acessórios opte por opções mais leves, como brincos delicados e pulseiras discretas.

Para as festas com dress code cocktail, a consultora de moda sugere peças de roupa mais sofisticadas e noturnas. Um vestido midi elegante em uma cor vibrante, como vermelho ou verde esmeralda, pode ser uma escolha certeira. Combine com um par de saltos altos e acessórios brilhantes, como uma clutch e brincos chamativos, que são essenciais para elevar o look. Não tenha medo de ousar com uma maquiagem mais marcante, ressaltando olhos ou lábios, para uma aparência mais festiva.

Além disso, Camila ressalta a versatilidade dos vestidos midi, perfeitos para eventos em qualquer horário. “O midi é uma escolha elegante que se adequa a diferentes corpos e ocasiões. Combine-o com sandálias de salto baixo ou sapatilhas para um toque mais casual”, aconselha a especialista.





Fonte: Mulher