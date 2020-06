Veja como usar o filtro da SpaceX no Instagram

Olhar Digital Filtro da SpaceX circula no Instagram





Algo que chamou bastante a atenção neste fim de semana foi o lançamento do foguete Falcon 9 com a cápsula Crew Dragon e seus dois astronautas a bordo. Por sua vez, um pouco antes do lançamento ocorrer, o ator William Shatner, o eterno capitão Kirk do Star Trek, fez uma pequena brincadeira no Twitter ao postar uma montagem com seu rosto e o traje dos astronautas de verdade utilizado para esta missão da SpaceX .

Se você também quer brincar desta forma na internet, a boa notícia é que o Instagram ganhou um filtro criado por um usuário, que realiza esta pequena montagem deixando o seu rosto no traje espacial da SpaceX. A seguir, confira como usar o filtro do traje especial da SpaceX no Instagram.

Como usar o filtro do traje especial da SpaceX no Instagram

Apesar do filtro estar ganhando popularidade no Instagram , ele ainda não aparece por padrão nos filtros sugeridos para a maioria das pessoas. Ainda assim, é bem fácil realizar o processo para utilizá-lo e criar stories com ele. Veja:

Acesse a Google Play ou a App Store e verifique se o Instagram está atualizado para a sua última versão; Agora, ao invés de abrir o aplicativo, acesse este link no navegador de sua preferência no celular; Na página carregada, clique em “Open in Instagram” e selecione o filtro que você acabou de adicionar a sua lista; Tire uma foto ou grave um vídeo. Ao “abrir a boca”, uma animação é rodada de fundo; Com a foto tirada ou vídeo gravado, faça as edições que julgar necessário. Então, toque em “Enviar para” e conclua o processo da postagem.

Caso você queira utilizar esse vídeo ou foto para alguma montagem ou quer apenas fazer a publicação em outra rede social , é claro, basta usar a opção de “Download” do Instagram para ter uma cópia do conteúdo criado em seu celular.

Pronto! Agora, você já sabe como tirar fotos usando o traje espacial da SpaceX para postar Stories no Instagram ou para fazer publicações em outras redes sociais.