Veja como solicitar o valor da aposentadoria como pensão de morte ao INSS

Familiares de beneficiários da aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e continuarem recebendo os valores indevidamente podem responder criminalmente pelo valor não devolvido. É o que determina o Código Penal brasileiro, que enquadra esse tipo de situação em crime de estelionato.

Segundo o INSS, a morte de beneficiários é avisada pelo cartório responsável pela certidão de óbito, mas pode acontecer de haver pane no sistema e manter os pagamentos mesmo com o beneficiário morto. Nesse caso, são necessários que os parentes informem ao INSS sobre o registro do óbito, caso contrário, os suspeitos poderão ser presos entre 1 a 5 anos, além de pagar multa e devolver o valor recebido com correção de juros e mora.

A regularização do benefício pode ser feita pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. É necessário realizar o agendamento presencial para apresentação da certidão de óbito do beneficiário.

Entretanto, caso o aposentado seja o responsável pelo sustento da casa, familiares poderão pedir que a aposentadoria seja transferida para pensão de morte. Para isso, os dependentes devem solicitar à Previdência o recebimento dos valores em até 90 dias após a morte do beneficiário.

Podem pedir a pensão de morte

Cônjuge ou companheiro;

Ex-cônjuge ou companheiro que receba pensão alimentícia;

Filhos menores de 21 anos;

Filho maior inválido.

Veja os documentos obrigatórios para pensão de morte