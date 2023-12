Foto: Reprodução Veja como será o Réveillon em Copacabana

A festa de Réveillon de Copacabana está entre as mais procuradas do mundo inteiro ! Famosa, a celebração arrasta milhões de pessoas e une brasileiros e estrangeiros para uma festa que esbanja atrações musicais, animação e uma queima de fogos única. O Ano Novo de 2024 em Copacabana promete elevar tudo isso a outro nível!

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou as atrações e falou a respeito da festa, que promete ser uma das edições mais inclusivas do tradicional Réveillon da princesinha do mar, tendo como foco a paz e o respeito à diversidade! A celebração deve contar com apresentações de alguns dos maiores artistas do Brasil e abranger um grande número de gêneros musicais.

Conheça as atrações do Réveillon de Copacabana 2024

De acordo com o presidente da RioTour, a celebração do Ano Novo visa proporcionar uma festa única para todos os que estiverem no Rio de Janeiro! O evento deve contar com 12 palcos que serão distribuidos ao redor das zonas sul e oeste da cidade. Se prepare para o réveillon na praia e veja essas dicas de como montar looks incríveis!

De acordo com publicação feita no site da prefeitura da cidade maravilhosa , o time de artistas convocados para fazer a festa de Réveillon acontecer é plural e abrange um grande número de gêneros musicais, o que deve garantir a diversão de todos. Alguns dos artistas são:

Luisa Sonza.

Ludmilla.

Gloria Groove.

Teresa Cristina.

Diogo Nogueira.

Belo.

O espetáculo de fogos de artifício será único e marcante

O show de fogos de artifícios será memorável! De acordo com a publicação da prefeitura , dez balsas serão espalhadas pela orla de Copacabana e a queima será embalada por uma orquestra sinfônica ao vivo! Essa será a primeira vez que algo do tipo acontece e os músicos estarão localizados no palco em frente ao tradicional hotel Copacabana Palace.

Saiba mais sobre a programação dessa grande festa assistindo ao vídeo produzido pelo canal “Portal Viu!”:

