Larissa Silva Veja como preparar a casa para as energias do Ano Novo

O Ano Novo está chegando, então comece a pensar desde já sobre quais energias você deseja para 2021 . Você quer mais sorte na carreira? Mais amor e sabedoria? Deseja ter saúde e prosperidade? Se você quer receber essas e outros tipos de energias na sua casa, portanto está na hora de preparar o espaço para a chegada delas .

Imagine que a sua casa é um lar para as boas energias. Quando elas encontram um local acolhedor, as energias se instalam e fazem morada. Porém, se a casa não for agradável de forma energética, elas seguem viagem para outras moradias. O que espanta as boas energias são o excesso de sujeira, bagunça, pensamentos negativos, brigas, raiva e inveja.

Preparar a sua casa para as energias do Ano Novo , então, é uma forma de transformar o ambiente para atrair as dádivas que irão te acompanhar e te proteger ao longo do ano. Também é uma maneira de remover as energias densas do velho ano, para abrir espaço para as mudanças benéficas e desejáveis. É possível começar essa transformação energética por meio das técnicas do Feng Shui , uma arte milenar de equilíbrio de energias.

A faxina de Ano Novo é muito conhecida por todos, mas você de fato faz essa limpeza na casa inteira? Lembre-se que o seu lar não é composto apenas pelos quartos mais utilizados, banheiro, sala e cozinha. Cada parede, ralo, cantinho e teto da residência são a sua morada – respeite cada um deles para equilibrar as energias do espaço.

Respeitar cada área da casa, por menor que ela seja, significa dar atenção e cuidar da sua integridade. A faxina de Ano Novo é um bom exemplo de como cuidar do espaço, livrando-se da sujeira e coisas acumuladas durante o ano velho. Porém, para preparar a casa para as energias de 2021, a faxina deve ser feita antes da virada do ano! Se você deixar para limpar a casa depois da virada você estará removendo as energias do Ano Novo, ficando então com as antigas que já estavam impregnadas no espaço.

Rachaduras nas paredes, móveis quebrados, lâmpadas queimadas, vazamentos e plantas mortas são exemplos de trabalhos que precisam ser resolvidos antes da chegada de 2021. Afinal, se você deseja que o próximo ano dê certo nos diferentes setores da sua vida, então acabe com as falhas que estão presentes na sua casa. Acredite, o seu lar reflete quem você é; cuidar dele também é um autocuidado .

Além disso, se 2020 não foi nada bom para você, olhe pela sua casa e identifique objetos, decorações, móveis ou eletrônicos que tenham alguma relação com este ano e que você pode livrar-se deles. O mesmo vale para roupas e outros elementos que você não utiliza e estão parados por aí. A regra é simples: se um item te traz más recordações de um período ou ele não é mais útil para você, deixe-o fora da sua casa! Você pode doar ou vender os objetos; apenas não fique com eles.

Para finalizar, compre um objeto que seja a representação do Ano Novo. Pode ser qualquer coisa, como uma nova decoração, planta, perfume, etc. Se quiser uma mudança mais radical, pinte uma parede da sua casa com uma cor que transmite boas vibrações para você . A dica é seguir o coração e adquirir aquilo que seja relevante e especial para você. Coloque o item em um local que você possa ver com facilidade e tenha fé que o próximo ano será abençoado e próspero.

No caso de você não comprar nada novo para a sua casa, experimente mudar os móveis de lugar. Simples mudanças no espaço já renovam o ambiente e, consequentemente, você também.

