Veja como poupar para realizar sonhos e projetos

Os sonhos têm o poder de nos motivar a continuar seguindo em frente. Mas há uma verdade que não pode ser ignorada: muitos dos nossos sonhos, talvez a maior parte deles, necessitam de dinheiro para se tornarem realidade. De modo que surge o questionamento: como ter o dinheiro necessário para realizá-los?

Neste artigo, te daremos dicas especiais para conseguir poupar dinheiro e finalmente realizar seus sonhos e projetos. Boa leitura!

Planejamento financeiro como peça fundamental

Infelizmente, muitos consumidores ainda negligenciam a importância do planejamento financeiro. Há quem pense, por exemplo, que ele só é necessário para quem tem renda alta.

Mas isso é um grande engano: o planejamento financeiro tem o poder de aumentar o bem-estar de qualquer consumidor e – o mais importante para nós – é um fator essencial para conseguir poupar e realizar sonhos e projetos!

Para conseguir implementar o planejamento financeiro com sucesso em nossas vidas é preciso ter paciência e perseverança. Devemos começar com pequenas mudanças, pequenos gestos de organização financeira que devem ser intensificados com o tempo, conforme vamos mudando nossos hábitos.

Entenda melhor a seguir como usar o planejamento financeiro para conseguir juntar uma poupança suficiente para realizar aqueles sonhos há muito desejados.

Dicas de como poupar para realizar sonhos

Tenha claro o que o sonho significa para você

Antes de pensar em como poupar é preciso refletir sobre os sonhos que você deseja realizar. Considere todos os projetos que você considera relevantes e estabeleça prioridades. Ou seja, é preciso responder à pergunta: quais sonhos realmente considero importante realizar?

Faça um balanço entre o esforço necessário para alcançar o sonho e o benefício que a realização dele trará para sua vida. Nesse momento, portanto, é preciso responder à pergunta: a realização desse sonho compensa o esforço que terei?

Depois de ter claro quais são os sonhos você deseja concretizar, será possível traçar um planejamento, que não inclui apenas as suas finanças, mas também outros elementos da sua vida, como ter que abrir mão de outros sonhos.

Organize um orçamento e um prazo

É preciso ter claro quanto dinheiro será necessário para realizar seu sonho. Nessa etapa, não tenha preguiça de pesquisar sobre custos e valores, a fim de chegar numa quantia realista.

Em seguida, você poderá estabelecer um bom prazo para conseguir juntar o dinheiro necessário e quanto deverá ser poupado em cada mês. Lembre-se de não estabelecer metas impossíveis de serem alcançadas, pois elas vão atrapalhar todo seu planejamento.

Organize o seu orçamento, separando todos os gastos e todos os ganhos. Defina, então, que mudanças devem ser feitas no seu padrão de consumo e de renda para atingir a poupança mensal pretendida.

Corte gastos

A melhor forma de poupar dinheiro é cortando gastos desnecessários. Descubra quais gastos são essenciais e elimine os gastos que não são essenciais.

Esses são alguns exemplos de gastos que você pode cortar do seu orçamento:

Alimentos caros

Refeições fora de casa, especialmente em estabelecimentos caros

Roupas, jóias, equipamentos eletrônicos e presentes em geral

Viagens a passeio

Pacotes caros de internet, telefone, streaming, TV por assinatura, etc.

Serviços domésticos como jardinagem e faxina

Serviços fora de casa, como manicure e spa

Mas além de cortar gastos, você também deve considerar aumentar sua renda atual. Isso pode ser feito arranjando novas fontes de renda, como horas extras no trabalho atual, empregos temporários, venda de bens supérfluos, etc.

Cumpra as suas metas

Como já dissemos, paciência e perseverança são qualidades muitos importantes para o planejamento financeiro dar certo. Na prática, isso significa que você deve se esforçar para cumprir suas metas de poupança.

Lembre-se de que para cumprir as metas maiores, como reunir a poupança necessária para realizar um sonho, é preciso, antes, cumprir as metas menores, como atingir a sua poupança mensal.

Uma dica interessante é separar o dinheiro da poupança no começo do mês e não no fim, como se costuma fazer. Desse modo, você inverte a causalidade: seus gastos é que ficam limitados pela poupança, e não o contrário.

Outra dica é encarar a poupança como uma obrigação que não pode ser deixada de lado. Muita gente vê o ato de poupar como um luxo ou algo que pode ser deixado para o mês seguinte. Mas se você realmente deseja cumprir suas metas, está na hora de encarar a poupança como uma tarefa necessária e inadiável.

Saiba quando vale a pena recorrer a recursos financeiros

Poupar dinheiro não é a única forma de alcançar seus sonhos, embora seja altamente recomendado, especialmente para quem tem renda baixa. Outra opção muito utilizada é contratar algum tipo de crédito.

Nesse caso, o consumidor deve considerar os custos envolvidos na operação, especialmente a taxa de juros. Também é preciso levar em consideração outras condições, como montante de crédito, prazo para pagamento e garantias requeridas.

O consumidor deve avaliar se os custos e as condições do crédito o tornam mais vantajoso que a poupança. Mas que tipo de crédito contratar?

Realizar sonhos normalmente requer bastante tempo e não é considerado um gasto de emergência. Nesse caso, é recomendado recorrer a empréstimos com taxa de juros baixa e volume de crédito e prazo de pagamento maiores. Empréstimos consignados, empréstimos com garantia e financiamentos são as melhores opções com essas características.

Mas atenção: contratar empréstimo também requer planejamento financeiro. Organize suas finanças de modo a conseguir as parcelas regularmente. E lembre-se: as parcelas não podem comprometer uma parte muito grande do seu orçamento.

Um sonho é uma construção diária

Para realizar um sonho é preciso fazer esforços a cada dia, com determinação e paciência. Não assuma metas que não poderá cumprir, nem negligencie as metas que já foram estabelecidas.