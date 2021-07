Veja como pagar multas pela internet de maneira descomplicada

Unsplash/Jenny Ueberberg Procedimento pode ser feito pelo computador ou smartphone; veja os detalhes

Infrações de trânsito acontecem. As multas têm o importante papel de reeducar o condutor para que elas não sejam frequentes, garantindo um ecossistema mais seguro para motoristas, motociclistas e pedestres. Ninguém gosta de ser multado, mas com o avanço da tecnologia, o pagamento de infrações de trânsito está mais eficiente e descomplicado.

Partindo disso, a reportagem do iG Carros elaborou um passo a passo para o pagamento de infrações de trânsito 100% online. Acompanhe abaixo:

1 – Acesse o site do Detran da sua região. Na página principal, clique em “Serviços”. O site mostrará um menu com as seguintes opções: Veículo, Habilitação, Transporte, Dívidas e Leilão. Clique em “Veículo”.

2 – Após acessar o menu “Veículo”, o site irá abrir uma aba com todos os serviços prestados pelo Detran. Clique em “ Taxas/Multas ”. Preencha a placa do seu veículo e o número do chassi ou Renavam.

3 – Depois de preencher os dados, o site do Detran irá exibir um novo menu, onde é possível agendar vistorias, verificar o licenciamento e outras funções. Uma das opções deve trazer a seguinte informação: “Este veículo possui multas pendentes”.

4 – Clique na opção “Este veículo possui multas pendentes”. O site abrirá uma nova aba para exibir todas as infrações pendentes registradas no veículo. Você pode emitir todas de uma vez se quiser. No caso de atraso no pagamento, a taxa de juros será cobrada automaticamente ao gerar o boleto.

5 – Com o boleto gerado, basta copiar o código de barras e colar no aplicativo do seu banco. Se preferir, também é possível escanear o código direto da tela do computador, dependendo da qualidade da sua câmera e do monitor.

O pagamento de multas online é um serviço simples e descomplicado. Você também pode fazer todas essas funções pelo smartphone, se preferir.