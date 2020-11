Veja como identificar problemas no amortecedor do veículo

Divulgação Amortecedores são importantes para ajudar a manter o carro sempre sob controle e evitar acidentes, seja na cidade ou em trechos rodoviários





Um dos componentes mais importantes do sistema de suspensão, o amortecedor é responsável por amortecer os impactos das irregularidades do piso, garantindo o controle direcional do veículo principalmente em curvas. Buscamos junto ao fabricante de autopeças Nakata maneiras para identificar os sintomas de que já está no momento certo para a troca do componente.





No amortecedor de uma moto ou de um carro, um fluído é transportado de uma câmara a outra, passando por válvulas que controlam a passagem desse óleo de acordo com a pressão exercida no sistema. Além do conforto ao rodar, oo objetivo é manter as rodas do veículo em contato constante com o solo. Mas com o tempo, essas válvulas perdem a eficiência e deixam de controlar corretamente esse fluxo, exigindo a manutenção do veículo.

O efeito mais imediato disso é a perda de estabilidade do veículo, principalmente em curvas, e o balanço excessivo da carroceria. Outro indício é o aumento dos ruídos na suspensão, geralmente seguidos de uma batida seca ao passar por ondulações. Visualmente, um sinal de problema no amortecedor é o vazamento de óleo do conjunto.

Amortecedor influencia na estabilidade

Divulgação Amortecedor do veículo influencia bastante na estabilidade nas curvas, bem como nas frenagens em qualquer condição





O amortecedor comprometido também impacta no bom funcionamento de outros sistemas do veículo. Além de prejudicar o desempenho em frenagens , provocando o aumento na distância percorrida, outro efeito direto é o desgaste irregular dos pneus do veículo.

Não há uma quilometragem exata para a troca do amortecedor , o que varia de acordo com o modelo do veículo e a forma de uso. Mas isso não significa que o motorista deva esperar o surgimento de todos esses sintomas ao volante antes de fazer a substituição.

Além de comprometer a segurança ao guiar, o amortecedor “vencido” reduz também a vida útil de outros componentes do veículo. Por essa razão, é importante fazer a manutenção periódica no veículo para garantir o seu funcionamento correto.