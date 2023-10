Veja como foi a preparação do Athletico para o desafio contra o Botafogo

Tudo pronto para mais um importante desafio da equipe do Athletico Paranaense.

Neste sábado (21), o Rubro-Negro tem pela frente o Botafogo. Um dos grandes jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o time athleticano, um bom resultado vale a permanência entre os líderes da competição!

Botafogo x Athletico Paranaense começa às 21h deste sábado (21) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Duelo que a Rádio CAP transmite ao vivo aqui pelo player da radio e no @athleticoparanaense no YouTube!

A Rede Furacão está no RJ com a nossa delegação, acompanhando cada passo do nosso time! E preparou um pré-jogo cheio de informações e atrações para você curtir!

Veja abaixo uma prévia do pré-jogo. O vídeo completo, você pode clicar aqui e ver na Rede Furacão!

