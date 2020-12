Veja como fazer alinhamento energético dos chakras

Redao Joo Bidu Veja como fazer alinhamento energtico dos chakras

Você já ouviu falar dos Chakras? Eles são centros de energia naturais do ser humano no corpo físico, emocional, mental e energético. Ao todo, são sete Chakras que equilibram o ser humano, trazendo energia para a vida. Eles precisam estar em harmonia para que as energias fiquem alinhadas, e as pedras são ótimos objetos energéticos para fazer esse realinhamento, pois possuem o poder de energização, harmonização e limpeza desses centros. Veja a seguir como os chakras funcionam, pedras para harmonização e exercício para equilíbrio energético.

+Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste Link !

Chakras: o que são e como funcionam

Ao todo, possuímos 7 Chakras que começam no topo da cabeça e vão até o final da coluna. Confira a imagem!

7° – Chakra Coronário

Está relacionado à saúde como um todo. Quando está em desequilíbrio, falta inspiração, esperança e traz tristeza. Para ativá-lo, você pode mentalizar a cor violeta, praticar ioga ou usar uma Ametista.

6° – Chakra frontal

Fica na região frontal da face, o terceiro olho. Tem relação com a concentração, raciocínio e generosidade. Quando está em desequilíbrio, desencadeia acúmulo de pensamentos, tensão, pesadelos e excesso ou falta de sono. Para ativá-lo, você pode mentalizar a cor anil, praticar meditação de visualização ou usar uma Sodalita.

5° – Chakra Laríngeo

Localizado na região da garganta, controla a expressão verbal. Quando está em desequilíbrio, problemas de comunicação são bastante comuns. Para ativá-lo, você pode mentalizar a cor azul, cantar e usar um Quartzo Azul.

4° – Chakra Cardíaco

Localizado sobre o coração, está ligado à autoestima e paz interior. Quando está em desequilíbrio, há instabilidade emocional e sensação de aperto no peito. Para ativá-lo, você pode mentalizar a cor verde, praticar meditação ou usar um Quartzo Verde.

3° – Chakra Plexo Solar

Localizado no centro do abdômen, está relacionado aos problemas digestivos e influencia na sua relação com as pessoas. Quando está em desequilíbrio, traz egoísmo, medo e insatisfação. Para ativá-lo, você pode mentalizar a cor amarela, fazer alongamentos ou utilizar um Citrino.

2° – Chakra Umbilical

Fica na parte inferior do abdômen e influencia no amor e sexo. Quando está em desequilíbrio, pode gerar dificuldades sexuais, sentimento de impotência, confusão, ciúme ou inveja. Para ativá-lo, você pode mentalizar a cor laranja, praticar atividades aquáticas ou utilizar uma Cornalina.

1° – Chakra Básico

Está localizado entre o ânus e os órgãos genitais. Está ligado à vitalidade sexual, medos e também a sua vida financeira. Quando está em desequilíbrio, pode gerar insegurança, ganância e preocupação com a própria sobrevivência. Para ativá-lo, você pode mentalizar a cor vermelha, fazer caminhadas sem sapato ou utilizar uma Turmalina Negra.

Exercício para equilíbrio dos Chakras

Sente-se confortavelmente com as costas retas e apoiadas.

Coloque a pedra correspondente ao Chakra em desequilíbrio ou entre as mãos.

Tente sentir seu corpo e sua respiração.

Olhe a pedra e mentalize-a.

Vá relaxando cada parte do corpo e, ao mesmo tempo, respire o mais profundo que conseguir.

Solte o ar bem devagar até esvaziar os pulmões e inspire fundo novamente.

Quando expirar, deixe o som fluir de sua garganta naturalmente, fazendo vibrar o peito.

Continue respirando e deixe seus pensamentos fluírem.

Depois de dez minutos, pare e deixe a respiração voltar ao normal. Observe seu corpo novamente e compare com o estado inicial.

LEIA TAMBÉM: