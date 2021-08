Redação 1Bilhão Educação Financeira Veja como evitar cair em fraudes caso tenha o celular roubado

O aumento do roubo de celulares, que só no Estado do Rio teve uma alta de 31% em junho deste ano, fez a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitir um alerta em seu site para as vítimas, com dicas de como tentar impedir fraudes. A proposta é evitar que o prejuízo seja ainda maior com o acesso dos bandidos a senhas e outros dados.

Apagar dados do aparelho e as IDs dos sistemas iOS e Android, bloquear o iMei do celular, comunicar ao banco, desconectar aplicativos, fazer backup das informações e registrar a perda ou o roubo na delegacia de polícia. Essas são algumas dicas que o EXTRA listou para os leitores ficarem mais seguros.

Uma ocorrência a cada 36 minutos

O roubo de celular teve aumento de 31% em junho deste ano no Estado do Rio, na comparação com o mesmo período de 2020. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, foram 1.245 registros no último mês do primeiro semestre de 2021, em média, uma ocorrência a cada 36 minutos.

Em igual mês do ano passado, foram 951 casos registrados. No consolidado de janeiro a junho deste ano, porém, o índice apresentou queda de 11%, na comparação com os primeiros seis meses de 2020.

Você viu?

A maioria dos roubos (707, ou 57%) registrados em junho deste ano ocorreu na capital. Em seguida, vêm Nova Iguaçu (119 casos), São Gonçalo (51), Duque de Caxias (45) e São João de Meriti (42). Metade dos municípios do estado não teve nem um registro do crime em junho.

Analisando apenas a cidade do Rio, as Circunscrições Integradas de Segurança Pública (Cisps), que equivalem à área de atuação de uma delegacia distrital, com mais registros em junho foram a 32 (Taquara), com 69 casos, a 29 (Madureira), com 56 registros, e a 34 (Bangu), com 34 ocorrências.

Das dez Cisps com mais roubos de celular no mês, todas ficam nas zonas Norte e Oeste. Apenas duas áreas de delegacia da capital não tiveram qualquer caso de roubo de celular em junho: a 11 (Rocinha) e a 7 (Santa Teresa).