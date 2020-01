Veja como escolher o modelo ideal de caixa de som com bluetooth

As caixas de som diminuíram, ficaram coloridas, ganharam formas modernas, baterias mais duráveis, conexão bluetooth e mobilidade. Ok, isso pode até não ser novidade, mas a procura por modelos de caixas de som com bluetooth estão em franca ascensão. E isso é relevante!

arrow-options shutterstock Mulher ouve música com caixa de som com Bluetooth

Muitas pessoas têm uma caixa de som com bluetooth na casa de praia, na piscina, no banheiro ou até mesmo mais de uma para quando for organizar festas, ainda que improvisadas, de maneira efetiva, rápida e, claro, sem fios.

Como escolher o modelo ideal?

É preciso ter em mente que tipo de ouvinte é você. Só ouve música em viagens? Durante o banho? Ou tá à toa em casa e fica ouvindo playlists? São aspectos que devem nortear a escolha por um modelo, ou modelos, que abrangem durabilidade da bateria, design e preço.

Mais por menos

arrow-options Reprodução/Amazon Caixa de som com bluetooth é opção em ascensão para amantes de música

O JBL Flip 4 é uma opção versátil para quem procura tanto uma caixa para ouvir dentro de casa e também levar para áreas comuns como piscina, praia, churrascos, etc. Oferece 12 horas contínuas de aúdio de alta qualidade com a bateria plenamente carregada e é constituído de materiais textêis duráveis e a à prova d’água.

Potência e design

A Caixa de Som Bluetooth, Ultimate Ears, Megaboom 3 é para os fortes. Para aqueles que entendem que investir na qualidade do som é parte da jornada. Além de ser à prova d`água e boiar (!), o dispositivo tem design arrojado e som intensamente alto e claro. A duração da bateria é de 20h. Na loja virtual da Amazon , a caixa de som custa R$ 1.099.

Para ouvir de vez em quando

Se você não vai usar a caixa de som com bluetooth com frequência, uma boa opção é a Caixa Bluetooth JBL GO 2 Orange . O preço corresponde a R$ 179 e ela é bem simples. A bateria pode chegar a até 8h.

Outra alternativa, para quem estiver disposto a gastar até R$ 300, é o Speaker Portátil Sony SRS-XB12 . O aparelho tem design compacto, é resistente à agua e poeira e a bateria dura até 16h. O som também é mais profundo.

Frete gratuito

Todas essas caixas de som com bluetooh podem ser compradas na loja virtual da Amazon .