Veja como aproveitar o saldão das Casas Bahia com ofertas de até 70% de desconto

Fernanda Capelli Casas Bahia tem descontos de até 70% em saldão

A Casas Bahia realiza um mega saldão com descontos que podem chegar a 70% em compras pelo aplicativo da loja, o parcelamento chega até a 30 vezes sem juros no cartão da marca e milhares de produtos estão com frete grátis.

A promoção vale entre 5 e 20 de setembro e inclui desde itens da linha branca, como geladeiras, fogões, etc, e também smartphones, áudio, eletroportáteis, utensílios de cozinha, entre outros.

A campanha deste ano, com o tema “Maior Saldão do Brasil”, é protagonizada pelo ex-BBB Gil do Vigor e fornece preços especiais para a “Semana do Brasil”, feita anualmente para estimular a economia nacional. Além disso, também vai contemplar a “Semana do Cliente” e oferecer um bom desconto para pagamentos via Carnê Digital.