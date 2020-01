Veja como a hipnoterapia ajuda a emagrecer; cantora Adele fez o tratamento

Ao que parece, a cantora Adele procurou uma hipnoterapeuta em 2014 para tentar parar de fumar, mas acabou alcançando outros objetivos. A profissional Susan Hepburn, que atendeu a cantora, é conhecida por ajudar celebridades a emagrecer por meio da hipnoterapia , técnica que envolve terapia com hipnose.

arrow-options Reprodução/TheSun Cantora apareceu bem mais magra num feriado recente no Caribe, onde estava com Harry Styles e James Corden

Além de Adele, Susan Hepburn atendeu famosas como Jennifer Aniston, Nigela Lawson e Lily Allen, auxiliando-as a perder peso . Ela afirmou que seu tratamento não se trata de uma dieta, mas define como uma “mudança de mentalidade”. Suas sessões custam 295 euros por hora e ela garante que os resultados são impressionantes.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS), a hipnoterapia atua tratando condições emocionais como ansiedade e problemas no sono, e “quebra hábitos” como o fumo e a compulsão alimentar . A técnica baseia-se em colocar os pacientes num estado profundo de relaxamento e desafiar seus comportamentos.

Perguntada sobre como funciona a técnica da hipnoterapia, a profissional disse: “Eu modifico a forma de pensar dos meus clientes para aumentar a autoestima deles. E eles simplesmente perdem o buraco emocional que os faz pensar em comida o tempo todo”. Assim, as pessoas param de comer quando se sentem satisfeitas, comem mais devagar e fazem escolhas mais saudáveis.

Combinando a hipnoterapia com a psicoterapia, Susan ajuda as pessoas a descobrirem qual a “narrativa” que as faz ganhar peso repetidamente. “Eu entro na cabeça da pessoa para descobrir o que está fazendo ela comerem mesmo sem vontade e deleto esses arquivos ‘defeituosos’ através da hipnose”, completou.

arrow-options Reprodução/TheSun Hipnoterapia trabalha numa “mudança de mentalidade”





Segundo a hipnoterapeuta, a cantora Lily Allen foi do número 48 para o 42 com a ajuda do seu tratamento , no final dos anos 90. A atriz Jennifer Aniston e a apresentadora Nigella Lawson também a procuraram para manter a forma. Susan costuma ensinar para as celebridades a consumir tudo “com moderação”. “Moderação significa encontrar o botão de parar”, declarou ela.

Para a Fabulous Digital, Susan contou que suas clientes relatam uma mudança dramática em si mesmas já na primeira semana. “Eles geralmente perdem dois a quatro quilos na primeira semana”, explicou Susan. Constantemente, ela escuta que a hipnose é uma “cura milagrosa” pelas suas pacientes.