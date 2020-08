Veja cinco versões do Volkswagen Fusca que não tivemos no Brasil

Mesmo com o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia e a retração nas vendas de automóveis no mercado brasileiro, as pessoas não deixaram de procurar carros na internet.

Quem aponta essa tendência é uma plataforma de comércio de veículos online, que indicou os modelos mais buscados no 1º semestre de 2020. A lista do site Webmotors traz na ponta o Honda Civic, mas inclui também outros dois modelos médios e dois hatches compactos. Confira a seguir quais são os carros mais procurados na rede.

1º – Honda Civic

Divulgação Honda Civic é mais procurado do que qualquer Toyota, por exemplo. O sedã é marcado pelo visual esportivo e entrega de equipamentos

O Honda Civic emplacou menos da metade das unidades do concorrente Corolla no 1º semestre. Mas desperta mais interesse do que o modelo da Toyota na internet.

Além do sedã que é produzido em cinco versões na fábrica de Sumaré e com duas opções de motorização (2.0 flex e 1.5 turbo a gasolina), o modelo médio é oferecido também na versão esportiva Si, a única com carroceria cupê e que acaba de estrear novidades no mercado brasileiro.

2º – Toyota Corolla

Divulgação Toyota Corolla, líder do segmento dos sedãs médios, se classifica em segundo lugar

Apesar de ter sido superado pelo concorrente Honda Civic no ranking dos mais buscados da Webmotors, o Toyota Corolla é um fenômeno de vendas no mercado brasileiro.

Com 16.975 emplacamentos no semestre, fica atrás apenas do compacto Chevrolet Onix Plus, superando vários modelos menores e de apelo mais popular. Um dos destaques da atual geração do modelo, lançada no Brasil no ano passado, é o conjunto motriz híbrido flex.

3º – VW Golf

Divulgação Mesmo fora de linha no Brasil, o Golf tem um apelo especial e seu público cativo não abre mão

O hatch médio da VW teve uma trajetória cheia de altos e baixos desde a sua estreia no mercado brasileiro, em 1994, com sua produção no Brasil tendo sido iniciada e interrompida em duas ocasiões.

Por outro lado, a pesquisa mostra que mesmo com a febre dos SUVs o modelo segue como objeto de desejo de muita gente. Mesmo que não seja para fechar negócio…

4º – VW Gol

Divulgação Líder de vendas por diversas vezes na história, o longevo hatch compacto ocupa a 4ª colocação

O veterano VW Gol está longe há anos da primeira posição no ranking dos carros novos mais vendidos. Mas ainda é um nome muito forte no mercado, o que com certeza ajudou a colocar o hatch entre os modelos mais buscados da plataforma de comércio de veículos.

Concorrendo na mesma faixa de preços de Fox e das versões de entrada do Polo, o Gol está disponível atualmente em uma linha enxuta, com apenas duas versões (1.0 e 1.6).

5º – Chevrolet Onix

Divulgação Chevrolet Onix é o exemplo de como um modelo pode evoluir tanto. Traz praticidade e tecnologias de última geração

Hatch compacto lançado para substituir o Corsa, o Chevrolet Onix acabou ocupando a posição de líder isolado em vendas que durante anos foi do VW Gol .

A gama extensa, que inclui desde uma versão de entrada com o visual antigo e apelo mais racional (Onix Joy), e o bom desempenho do modelo no mercado com certeza contribuíram para esse resultado na lista dos carros mais procurados .