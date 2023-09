Veja as tendências de 2024 para cabelos cacheados e crespos

Reprodução/Divulgação Tendências para cabelo cacheados e crespos





2024 já está chegando e as tendências para cabelos crespos e cacheados prometem ser autênticas e práticas, fortalencendo o movimento dos cachos naturais. Novas cores, cortes e técnicas darão um up na autoestima e nos cuidados com os cabelos.

O hair stylist Juninho Loes, especialista em cabelo afro e criador de diversas técnicas de cuidados e coloração, antecipa para suas clientes inúmeras possibilidades de ousar, ficar na moda e manter a saúde dos fios. Segundo o especialista, os tons de ruivo, castanho acobreado e loiro estarão em alta, e também as mechas com cores fantasia, que continuarão em destaque.

Uma novidade nos cortes é que as franjas viram com tudo, principalmente nos cortes mais curtos, como o pixie, gerando praticidade e movimento. Além disso, o shaggy hair, feito em camadas, harmoniza com diferentes tipos de rostos, o sidecut, apesar de super moderno, já fez muito sucesso na década de 80, consiste nas laterais raspadas e pode ser feito em cabelos curtos.

O black power também voltará com força, trazendo estilo e um volume incrível nos fios.

“É libertador assumir o cabelo natural, não só ressignifica como traz dignidade, a independência das químicas alisadoras é poder se reconhecer nesse novo cabelo encontrando sua real identidade, reconstituindo o seu lugar de pertencimento. Explorar a versatilidade do cabelo crespo e cacheado, utilizando das cores, técnicas, penteados, cortes e tratamentos corretos, faz com que possamos criar resultados extraordinários de beleza, autoconhecimento e aceitação”, diz o cabeleireiro.

Juninho ainda afirma que é importante manter o cuidados com os fios e o couro cabeludo, utilizando os produtos certos para cada tipo de finalidade e cabelo. Ele dá dicas para usar os ativadores, importantes principalmente nos “day afters”.

“Fazer a fitagem para proteger os fios dos fatores externos e na secagem, utilizar o secador e o difusor que é um inibidor de jato, assim evitará os frizz, secando de 60% a 100%. Se for adepta ao volume, retirar o difusor e direcionar o jato na raiz para soltar e dar mais movimento. Utilizar o secador sempre na temperatura média, com a pressão do jato médio para os ondulados e máximo para os cachos e crespos.”, finaliza.

Fonte: Mulher