Veja as surpresas que o Sol em Virgem trará para o seu signo

No período de um mês, o Sol atravessa um signo do Zodíaco e manda energias específicas para cada um, influenciando de forma mais incisiva um setor da vida ao agir em uma determinada Casa Astral. Ao percorrer os graus virginianos, ele vai realçar o lado disciplinado, inteligente, metódico e precavido das pessoas, além de fortalecer o comprometimento com o trabalho e com a eficiência. Fazer tudo com capricho e buscar os melhores resultados são motivações que estarão em destaque até o dia 22 de setembro. Outra qualidade que será valorizada pelo Sol virginiano é a preocupação com a saúde, mas, para preservar o bem-estar e a tranquilidade, convém manter a antena ligada com as críticas e com o excesso de preocupação.

Confira os recados especiais que o Sol virginiano manda para a sua vida

Áries

21/3 a 20/4

Ao agir no setor do trabalho e da saúde em seu Horóscopo, o Sol virginiano traz muitas energias para o seu signo se dar bem profissionalmente. Você vai contar com vitalidade física e mental, sinal de que esbanjará disposição em suas tarefas. Só evite ser exigente demais consigo e com os outros. Na paixão, pode atrair um colega: fique de olho.

Touro

21/4 a 20/5

Um dos melhores períodos do ano para o seu signo está ativo agora. A presença do Sol em sua Casa da Sorte simboliza uma onda de boas energias em sua praia. As finanças ficarão mais protegidas neste ciclo e as coisas devem transcorrer com desenvoltura no trabalho. No amor, seu poder de sedução estará tinindo – conquiste!

Gêmeos

21/5 a 20/6

Você sempre tem uma porção de interesses fora de casa, mas é provável que se depare com muitas demandas familiares nesta época. O aviso é do Sol virginiano, que estimulará seu signo a cuidar com mais capricho, zelo e disciplina do seu espaço e do que está próximo de você. Tem um par? Um clima acolhedor vai embalar o romance.

Câncer

21/6 a 21/7

Tagarelar não é muito o estilo do seu signo, mas as vibrações do astro-rei vão acentuar a sua expressividade, seu senso prático e poder de comunicação. Contatos mais frequentes e fluentes com irmãos, primos, colegas de escola, do trabalho ou com pessoas da sua vizinhança. Bons papos poderão resolver qualquer perrengue com a pessoa amada.

Leão

22/7 a 22/8

A visita que o Sol faz em sua Casa da Fortuna deve abrir os caminhos da sua vida financeira. Neste período, a indicação do seu astro é de que terá muitas chances de ganhar dinheiro. Portanto, tire proveito do seu tino negociador e não marque touca quando a oportunidade surgir. Na paixão, a recomendação é ter mais jogo de cintura e domar o ciúme.

Virgem

23/8 a 22/9

Feliz aniversário para você que nasceu no período virginiano! Como recebe agora os raios generosos do Sol em seu signo, vai sentir seu pique aumentar em tudo. Não faltará vitalidade para assumir novos projetos. Trabalho e grana terão bons estímulos. Nos assuntos do coração, seu carisma ficará mais forte e você cativará olhares. Explore seus encantos para envolver.

Libra

23/9 a 22/10

Equilíbrio é uma meta libriana, mas você poderá sentir sua energia oscilar em alguns momentos deste ciclo astral. É que o Sol inferniza o seu signo e tende a mexer com o seu comportamento, deixando dúvidas e cismas mais fortes. Dedique-se ao que te traz paz e satisfação interior. Evite se isolar das poucas pessoas do seu convívio, ainda mais se conviver com seu amor.

Escorpião

23/10 a 21/11

O Sol virginiano vai dar a maior força para os seus planos e promete mais disciplina, foco e organização para você alcançar seus objetivos. Amizades leais e verdadeiras podem reservar emoções e vão alegrar seu coração neste período. Há chance de descobrir sentimentos mais intensos por alguém que faz parte da turma. Astral de sintonia na vida a dois.

Sagitário

22/11 a 21/12

Seu signo sempre se envolve com muitos interesses e não tem parada, mas estará mais voltado para os acontecimentos da vida profissional nesta fase. Influência do Sol, que vai deixar seu jeito mais centrado e ávido por bons resultados. Os superiores estarão atentos ao seu empenho e isso pode ser a chave para uma promoção. No amor, vai fazer sucesso.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Ao passar por Virgem, um dos signos que mais combina com o seu, o Sol enviará excelentes vibrações para a sua vida. Além de expandir seus horizontes, ele estimulará aprendizados e avisa que você pode ter muito a ganhar ao se conectar com assuntos e pessoas diferentes, inclusive de outros lugares. No amor, clima de grande entrosamento com sua alma gêmea.

Aquário

21/1 a 19/2

Embora não seja muito ligado nas questões práticas, seu signo vai receber o inventivo do Sol virginiano para agir com mais objetividade, prudência e cuidar dos interesses cotidianos, sobretudo os relacionados com dinheiro. Explore seu tino para negociar, mas decida as coisas com calma. Na paixão, você vai exalar sensualidade – sua sedução brilhará no ritual da conquista.

Peixes

20/2 a 20/3

Ao agir no lado oposto do seu Horóscopo, o astro-rei vai mandar luz e energia para seus contatos pessoais e profissionais. Seu lado prestativo se destacará e você pode atrair apoios importantes em parcerias, trabalhos em equipe, alianças com colegas, parentes e especialmente com a pessoa amada. Namoro recente receberá as bênçãos do Sol para ir em frente.