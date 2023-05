Veja a principal inovação no mercado de estética para flacidez facial

FreePik HArmonyCa® é a mais recente inovação no mercado de estética para tratamento da flacidez facial

Já é de senso comum que os bioestimuladores de colágeno estão no topo da lista quando se fala em tratamentos estéticos. A chegada de HArmonyCa®, produto da Allergan Aesthetics, responsável pelo Botox (o original), inaugurou uma nova abordagem no tratamento da flacidez facial, que vai ainda mais além do que este procedimento pode oferecer. Ele é um produto único com o duplo poder de estímulo sustentado à produção de colágeno pela hidroxiapatita de cálcio (CaHA), com o lifting imediato e duradouro pelo ácido hialurônico.

Nenhum outro produto no mercado brasileiro, hoje, traz este tratamento combinado em um único produto. Ainda que estímulo de produção de colágeno não seja algo novo, e outros tratamentos já busquem esse objetivo, a associação de bioestimulação com ácido hialurônico no mesmo tratamento tem se tornado uma abordagem diferenciada na estética médica.

Com resultados naturais sustentados e com alta satisfação, este novo tratamento melhora a elasticidade da pele com efeito lifting imediato, duas caraterísticas afetadas durante o processo natural de envelhecimento facial.

O colágeno é uma das proteínas mais presentes no organismo humano, cuja função é manter as células unidas, firmes e elásticas – o que dá viço e brilho à pele. A partir dos 30 anos, a produção dessa proteína entra em declínio, um processo totalmente natural. Os bioestimuladores de colágeno podem interferir neste processo, já que após sua administração ajudam a retomar a produção e induzir a formação de novas fibras de colágeno.

O ácido hialurônico, substância dominante nos preenchedores faciais, já tem seu efeito conhecido de melhorar a estrutura da pele e proporcionar um efeito lifting imediato e sustentado. A hidroxiapatita de cálcio (CaHA), o componente responsável por estimular a produção de colágeno em consequência à ativação na produção de colágeno pelo próprio organismo, está presente no produto em microesferas. Ao longo de algumas semanas, nota-se o aumento do estímulo de colágeno.

O tratamento com HArmonyCa® pode durar até 18 meses, dependendo das características individuais do paciente. Agora, a Allergan Aesthetics traz mais uma novidade com o tratamento de HArmonyCa®. Dra. Camila Cazerta, dermatologista e diretora médica da empresa, explica: “com a crescente experiência de uso nesse ano de lançamento do produto no portfólio da AA, o conhecimento sobre a forma de melhor aproveitar as características únicas desse produto, para proporcionar resultados ainda mais otimizados, foi explorado e expandido. Foi assim que trouxemos a abordagem C+ shape, pensando na individualização do tratamento para cada paciente.”

O tratamento com base no C+ Shape inclui agora as áreas submalar e o pre-jowl. Isso amplia as oportunidades de uso do produto, que se espalha mais pela face e incrementa a produção de colágeno, apresentando resultados como a melhora na elasticidade e saúde da pele.

“Vamos treinar milhares de profissionais de saúde em todo o Brasil para essa ampla possibilidade de aplicação, pois a especialização é fundamental para se obter o melhor do produto, com a segurança e eficácia necessárias”, completa Dra. Camila.

Toda pessoa com flacidez facial é um possível candidato para o tratamento com HArmonyCa®. Para isso, é imprescindível que haja uma avaliação minuciosa do profissional de saúde, que irá ponderar todos os aspectos da pele e traçar um plano personalizado de tratamento. O procedimento é feito em uma única sessão e pode durar até 18 meses, dependendo da resposta de cada paciente.

