Veja a lista de nomes das 1167 pessoas detidas pelos atos golpistas

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou nesta quinta-feira (12) uma atualização do total de presos pelos atos golpistas em Brasília ocorridos no último domingo (8) . O número chegou a 1167 pessoas detidas.

A ação terrorista na Esplanada deixou um rastro de destruição ao vandalizar o patrimônio público, artístico, histórico e arquitetônico brasileiro. Com uma invasão sendo planejada há cerca de uma semana através das redes sociais, grupos golpistas incitavam a um golpe de Estado no país através da ocupação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Veja a lista de homens detidos:

ABDIAS JOAQUIM DOS REIS

ADAILDO ALVES SANTANA

ADAIR BEGNINI

ADALTO DA SILVA ARAUJO

ADELIR ZOZ

ADEMAR BENTO MARIANO

ADEMAR DA SILVA PEREIRA

ADEMILSON DE SOUZA LOPES

ADEMIR ALMEIDA DA SILVA

ADEMIR APARECIDO BARIZON

ADEMIR DA SILVA

ADEMIR DOMINGOS PINTO DA SILVA

ADENILSON ANTONIO DA SILVA

ADENILSON DEMETRIO DE CORDOVA

ADILSON DAMAZIO DE OLIVEIRA

ADILSON DE SOUZA LIMA

ADRIANO DOS SANTOS MENDONCA

ADRIANO MARINHO STEFANI

AECIO LUCIO COSTA PEREIRA

AGENOR PISETTA

AILSON DA SILVA MOREIRA

AILTON CARLOS DOS REIS

AILTON FERREIRA DE MORAES

AIRTON DORLEI SCHERER

ALAN VICTOR CHAVES PEDROSO

ALCEBIADES FERREIRA DA SILVA

ALDIR ARRUDA LINS

ALEANDRO PENA

ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS

ALEX JUNIOR DE TRINDADE COSTA

ALEXANDER DIEGO KOHLER RIBEIRO

ALEXANDRE DA COSTA OLIVEIRA

ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA

ALEXANDRE FELIX DE LIMA

ALEXANDRE MACHADO NUNES

ALTAMIRANDO PINTO DE OLIVEIRA

ALTIERES PEREIRA DE ARAUJO

ALVARO THEODORO BACH

AMARILDO RODRIGUES DA SILVA

AMAURI SILVA

ANDERSON ZAMBIASI

ANDRE KELVIS PEREIRA DA CONCEICAO

ANDRE LUIZ BARRETO ROCHA

ANDRÉ LUIZ VILELA

ANGELO SOTERO DE LIMA

ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA

ANTONIO CESAR PEREIRA JUNIOR

ANTONIO FIDELIS DA SILVA FILHO

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA

ANTONIO GENESIO FERNANDES DA SILVA

ANTÔNIO GEOVANE SOUSA DE SOUSA

ANTONIO LUCILANE DE LIMA

ANTONIO LUIS DA SILVA

ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA BRUNETTA

ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO

ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA

ANTONIO MARQUES DA SILVA

ANTONIO PLANTES DA SILVEIRA

ANTONIO SCHARF FILHO

ANTONIO VALDENIR CALIARE

APOLO CARVALHO DA SILVA

ARILSON LUIZ XAVIER

ARIOLDO RODRIGUES JUNIOR

ARLINDO SANTAROSA

ARMANDO GOMES DA SILVA

ARMANDO PRAUZE

ARMANDO VALENTIN SETTIN LOPES DE ANDRADE

ARNALDO JOSE BACK

ARTHUR DE LIMA TIMOTEO

ARY MARCOS DE PAULA BARBARA

BARQUET MIGUEL JUNIOR

BRUNO EDSON GABRIEL MARINHO

BRUNO GUERRA PEDRON

BRUNO SIMOES GOBBI

BRUNO SOARES CASSEMIRO

BRYAN TIMER DE SOUZA

CANDIDO JOSE GOBBI

CARLOS AIMORE PEREIRA FIRPO

CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ

CARLOS ALBERTO RAIMUNDO

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA

CARLOS ANTONIO EIFLER

CARLOS ANTONIO SILVA

CARLOS EDUARDO BON CAETANO DA SILVA

CARLOS EMILIO YOUNES

CARLOS GASPARIN

CARLOS IBRAIM GOMES

CARLOS RENATO DE SALES MASSUCATO

CARLOS ROBERTO SILVA SANTOS

CARLOS ROGÉRIO COIMBRA

CARLOS RUBENS DA COSTA

CASSIUS ALEX SCHONS DE OLIVEIRA

CECIL DE FARIA GARCIA

CELSO FUHR

CESAR AMARO DA SILVA

CESAR SANTOS DE LIMA

CEZAR CARLOS FERNANDES DA SILVA

CHARLES MARQUES VICENTINE MIRANDA

CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS

CIRNE RENE VETTER

CLAUDINEI PEGO DA SILVA

CLAUDINEY ASSUNÇÃO ALBUQUERQUE

CLÁUDIO ANTÔNIO MESQUITA PERALTA

CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE

CLAUDIO DA SILVA

CLAUDIO FERNANDO GONÇALVES

CLAUDIO SERVELIN

CLAUDIOMIRO DA ROSA SOARES

CLAUDIR FRANCISCO DOS SANTOS

CLAUDIR GASPARIN

CLAYTON COSTA CANDIDO NUNES

CLEBSON DA SILVA NASCIMENTO

CLEODON OLIVEIRA COSTA

CLERISTON PEREIRA DA CUNHA

CLODOALDO CARDOSO SILVA

CLODOALDO HENRIQUE

CLOVIS MARTINS DO NASCIMENTO

CLOVIS PIEROTTI DE OLIVEIRA

CRISTIAN SIMOES GOBBI

CRISTIANO ROBERTO BATISTA

DAEGO DA COSTA SANTOS DE SOUZA

DALVIDES AIRES DOS SANTOS

DANIEL DOS SANTOS BISPO

DANIEL FERREIRA DA SILVA

DANIEL LUCIANO BRESSAN

DANIEL NATALICIO GONÇALVES

DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA

DANIEL SOARES DO NASCIMENTO

DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

DARLLEN BOTELHO DE SOUZA

DAVI ALVES TORRES

DAVI EMANUEL PEREIRA DOMICIANO

DAVI JESSE DA SILVA

DAVID MICHEL MENDES MAURICIO

DAVID ZEFERINO MOREIRA

DAVIS BAEK

DAYWYDY DA SILVA FIRMINO

DEIVISON BARBOSA LOPES

DEVAIR HENRIQUE DA FREIRIA

DIEGO EDUARDO DE ASSIS MEDINA

DIEGO FABIO DALLABONA

DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA

DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA

DIRCEU LUIZ SCHABARUM

DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSAO

DITTER MARX

DIVÂNIO NATAL GONÇALVES

DJALMA SALVINO DOS REIS

DOUGLAS AUGUSTO PEREIRA

DOUGLAS RAMOS DE SOUZA

DRILDO ALVES DE MELO

DYEGO DOS SANTOS SILVA

EDENILSON CAETANO FERREIRA

EDENILSON CARDOSO DA SILVA

EDER PARECIDO JACINTO

EDER ROCHA

EDERSON PEREIRA DA SILVA

EDGAR COELHO DOS SANTOS

EDILSON PEREIRA DA SILVA

EDILSON SURNOGNE

EDIMAR APARECIDO MARTINS ESCANHOELA

EDIMAR MACEDO E SILVA

EDIMILSON GOMES DA SILVA BISPO

EDIMILSON NASCIMENTO SOARES

EDINILSON FELIZARDO DA SILVA

ÉDIPO DA SILVA DOS ANJOS

EDMILSON DA CRUZ

EDRIEL MARTINS OLIVEIRA DE SOUZA FONSECA

EDSON CARLOS CAMPANHA

EDSON FICHER SABINO

EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

EDSON MEDEIROS DE AGUIAR

EDU MARCOS CORONEL

EDUARDO ANTONIO ROCA

EDUARDO CAVANHOL

EDUARDO GADOTTI MURARA

EDUARDO LOPES PEREIRA

EDUARDO MOTA DOS SANTOS

EDUARDO WEISS

EDUARDO ZEFERINO ENGLERT

EDVAGNER BEGA

ELEONOR CLÁUDIO SORDI

ELIAS ALVES DA SILVA

ELIEL ALVES

ELIELSON DOS SANTOS

ELISEU SANTOS DE JESUS

ELY GREGO

ERIC PRATES KOBAYASHI

ERIEL VARGAS DE LIMA

ERIVALDO MACEDO

ERIVAN BEZERRA GOMES

ERIVELTON APARECIDO CANOVA

ERNANE RIBEIRO DE SOUZA

EVANDRO ERICSON VIEIRA DE MEDEIROS

EVANDRO EUGÊNIO DE MIRANDA

EVERALDO JOSE MARCONSINI

EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA

EZEQUIEL FERREIRA LUIS

EZEQUIEL NOGUEIRA GOMES

EZIO GUILHERME DA SILVA

FABIANO ANDRE DA SILVA

FABIANO DA SILVA

FABIANO MEDEIROS FLORENTINO

FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO

FABIO ALVES BARBOSA

FABIO JATCHUK BULLMANN

FABRICIO DE MOURA GOMES

FABRICIO KUWANO PALUDETO

FELICIO MANOEL ARAUJO

FELIPE DA SILVA ZAHAILA

FELIPE FERES NASSAU

FERNANDO BATISTA LEMES

FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO

FERNANDO MENDES TATTERO

FERNANDO PLACIDO FEITOSA

FERNANDO SILVA SALGADO

FERNANDO VIEIRA PINTO COELHO

FILIPE CERQUEIRA DE SANTANA

FLAVIO BELTRAO SOLDANI

FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH

FRANCISCO CORREA DE MELO XAVIER

FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA

FRANCISCO GOMES DE MORAIS

FRANCISCO GRAJAU LIMA

FRANCISCO IDEVAN RODRIGUES

FRANCISCO KRUSE OLIVEIRA

FRANCISCO OLIVEIRA GERMANO

FRANCISMAR APARECIDO DA SILVA

FRANCISMAR VIEIRA BEZERRA DA CRUZ

FRANKIN GUERRA LAMOGLIA

FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSÔA DE OLIVEIRA

GABRIEL CORGOSINHO NOGUEIRA

GABRIEL LUCAS LOTT PEREIRA

GALENO DE ARAÚJO COSTA

GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO

GELSON ANTUNES DA SILVA

GENIL TREVIZAN FERNANDES

GENILSON PEREIRA FIGUEIREDO

GENNARO VELA NETO

GERALDO FILIPE DA SILVA

GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO

GERSON APARECIDO GOMES

GESNANDO MOURA DA ROCHA

GIBRAIL PEREIRA DE SOUZA

GILBERTO ACKERMANN

GILCEMAR FARIA DE OLIVEIRA

GILMAR DOS SANTOS

GILMAR VIEIRA DA SILVA

GILSON DA SILVA MATTOS

GILVA ESTRELA DA SILVA

GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS

GIOVANNI CARLOS DOS SANTOS

GIUSEPPE ALBUQUERQUE SANTOS

GIVAIR BATISTA SOUZA

GLEDERSON HENRIQUE RIBEIRO

GLEIDSON DE ALMEIDA DIAS

GLEISSON CLOVES VOLFF

GUILHERME CAZELLI CONDE

GUILHERME JOÃO DALLABONA

GUILHERME MARIANELLI

GUSTAVO BARCO RAVENNA

GUTEMBERG MOZART MIRANDA

HARLEI MARCOS CITTADINO

HAROLDO WILSON RODER

HEDIO MINORU HIRATUKA

HELIO JOSE RIBEIRO

HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA

HERMETSON ANTONIO VASSOLER

HILDEBRAND SANTIAGO DA SILVA

HOLVERY RODRIGUES BONILHA

HUGO KENJI PRADO

HUMBERTO FLANDOLI AZEVEDO

IGILSO MANOEL DE LIMA

IGOR GUSTAVO DA SILVA BARROS

ILSON CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA

IRACI GASPARIN

ISMAILEY WILLIAM BARBOSA

IVAIR TIAGO DE ALMEIDA

IVANILDO DE FREITAS

IZAIAS ROBERTO DA SILVA

IZAQUIEL CRUZ FERNANDES

JACKSON URIEL DE SOUZA VIEIRA

JACSON AUGUSTO DOS SANTOS

JAIME JUNKES

JAIR DOMINGUES DE MORAIS

JAIR ROBERTO CENEDESI

JAIR VALENTE

JAIRO ALOIZIO DE FRANÇA

JAIRO DE OLIVEIRA COSTA

JAIRO MACHADO BACCIN

JAMERSON CASSIMIRO DA SILVA ALVES

JAMES MIRANDA LEMOS

JAMIL VANDERLINO DE SIQUEIRA

JAMILDO BOMFIM DE JESUS

JANAILSON ALVES DA SILVA

JASON PEREIRA SANTOS

JEAN CARLOS FELSKI CONTE

JEAN DE BRITO DA SILVA

JEDIEL DE SOUZA LAU

JEFFERSON PACZKOSKI COMPAGNONI

JEOVA CONCEICAO DOS SANTOS

JEREMIAS RODRIGUES MELLO

JERFFESON BEZERRA DA SILVA

JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA

JESSE LANE PEREIRA LEITE

JOANDER PAULO ALVES DE OLIVEIRA

JOAO ALVES RIBEIRO

JOAO ANDRASKI

JOÃO ANTONIO PEREIRA

JOÃO BARBOSA DE SOUSA JÚNIOR

JOÃO BATISTA BENEVIDES DA ROCHA

JOÃO BATISTA BORGES CORRÊA

JOAO BATISTA DA COSTA

JOAO BATISTA DE CASTRO

JOÃO BATISTA E SOUZA

JOÃO BATISTA GAMA

JOÃO BATISTA GOULART

JOAO BENEDITO RODRIGUES

JOÃO CARLOS DA BORBA

JOÃO CARLOS DE MORAES

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA

JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO

JOÃO JOSÉ CARDOSO

JOAO LUCAS VALE GIFFONI

JOAO MARCELO DA ROSA

JOAO MARCIANO DE OLIVEIRA

JOÃO PAULO DOS SANTOS

JOÃO PEDRO DOS SANTOS

JOAO RAIMUNDO SOBRINHO

JOAO RAMAO MORAES DINIZ

JOCI CONEGONES PEREIRA

JOCIMAR DOS SANTOS

JOCIMAR MARINS PERERIA

JOCYMORGAN MENDES BOA SORTE

JOEL BORGES CORREA

JOEL TORQUATO DE SOUSA

JOELTON GUSMAO DE OLIVEIRA

JOHN ATILA DA SILVA ASSUNÇÃO

JOHN LENNON MARTINS MEDEIROS

JOHN MANOEL DE OLIVEIRA

JOHNNY VIEIRA DE ARAUJO SNICHELOTTO

JONAS HENRIQUE DE OLIVEIRA

JONASTANIEL CAPISTRANO

JONY FIGUEIREDO DA SILVA

JORGE FERREIRA

JORGE JAQUES DA SILVA

JORGE LUIZ DOS SANTOS

JORGE RODRIGUES CUNHA

JORGINHO CARDOSO DE AZEVEDO

JOSE AILTON SERAFIM

JOSE ALENCAR REICHERT

JOSE ALVES COSTA

JOSÉ ANGÊLO GONTIJO

JOSE APARECIDO LOPES DOS SANTOS

JOSE AUGUSTO DA SILVA

JOSÉ BATISTA DE FREITAS

JOSE CALIXTO DA SILVA

JOSÉ CARLOS DA SILVA SOARES

JOSE CARLOS GALANTI

JOSE CEZAR DUARTE CARLOS

JOSÉ EDER LISBOA

JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO

JOSÉ GILBERTO DA SILVA FERREIRA FILHO

JOSE GILMAR DE OLIVEIRA MELO

JOSE ISAIAS DA SILVA

JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA

JOSE MACHADO DE SOUZA

JOSÉ MAURO SILVA JÚNIOR

JOSÉ MESSIAS VALERIO

JOSE MOTTER

JOSE ORNEDE PEREIRA DA SILVA

JOSÉ PAULO ALFONSO BARROS

JOSÉ PAULO FAGUNDES BRANDÃO

JOSE RICARDO FERNANDES PEREIRA

JOSE ROMILSON MAGALHAES FARIAS

JOSE RONILSON CORDEIRO

JOSE VICTOR SANTOS RIBEIRO

JOSEILTON ALVES DE LIMA

JOSENALDO BATISTA ALVES

JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO

JOSIAS CARNEIRO DE ALMEIDA

JOSIEL GOMES DE MACEDO

JOSINO ALVES DE CASTRO

JUARY CORDEIRO DE ARAUJO

JUCELIO GORGES

JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS

JULIO CESAR DE OLIVEIRA CISCOUTO

JULIO CEZAR BATISTA MENDES

JUNIOR CESAR ANTONIO DE ARAUJO

JUVENAL ALVES CORREA DE ALBUQUERQUE

JUVENCIO JOSE DE BRITO

KALEBE SOARES

KELSON DE SOUZA LIMA

KENEDY MARTINS COLVELLO

KESSY JHONES RAMOS BRITO

KINGO TAKAHASHI

KLEBER FREITAS

LAÉRCIO DA SILVA

LAUDIO MATEUS NIMMER

LAZARO ANTONIO DO PRADO

LEANDRO ALVES MARTINS

LEANDRO DO NASCIMENTO CAVALCANTE

LEANDRO FUHR

LEANDRO JOSÉ RAIMUNDO

LEONARDO ALVES FARES

LEONARDO FRANCISCO JUNIOR

LEONARDO HENRIQUE MAIA GONTIJO

LEONARDO SILVA ALVES GRANGEIRO

LESLIE SOBRADIEL GAUNA

LEVI ALVES MARTINS

LINCOLN VILASBOAS RODRIGUES DE ALMEIDA

LINDOLFO DE OLIVEIRA

LOURIVAL COELHO DOS SANTOS

LOURIVAL DA CONCEIÇÃO

LUCAS ANDRASKI

LUCAS COSTA BRASILEIRO

LUCAS HELIAN SABINO

LUCAS SCHWENGBER WULF

LUCIANO DA SILVA

LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA

LUCIANO DOS SANTOS ROSSI

LUCIANO FERNANDES

LUCIANO MELO DE SOUSA

LUCIANO RODRIGUES DA SILVA

LUCIVALDO PEREIRA DE CASTRO

LUIS ANTONIO VEIGA

LUIS CARLOS DA SILVA

LUIS CARLOS DE SOUSA FERREIRA

LUIS HUMBERTO FERREIRA DA SILVA

LUIZ ADRIAN DE MORAES PAZ

LUIZ ANSELMO DA SILVA

LUIZ FERNANDES VENANCIO

LUIZ FERNANDO DE SOUZA ALVES

LUIZ GUSTAVO LIMA CARVALHO

LUIZ HENRIQUE DOS ANJOS

LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE

MAGELIO PINHEIRO DA SILVA

MAILTON RIBEIRO SANTANA

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA

MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO

MANOEL MISSIAS VIEIRA

MARCELO ALBERTO RECH

MARCELO CANO

MARCELO DA SILVA VALADÃO

MARCELO HENRIQUE DA SILVA

MARCELO LOPES DO CARMO

MARCELO NAIA PULZATTO

MARCELO SOARES KONRAD

MARCIANO AVELINO BORGES

MARCIO GOMES DE OLIVEIRA

MARCIO JOSE SANTIAGO

MARCIO RAFAEL MARQUES PEREIRA

MARCIO RODRIGUES DE MELO

MARCIO VIEIRA MORERIA

MARCO AFONSO CAMPOS DOS SANTOS

MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS

MARCO ANTONIO ESTEVAO

MARCO AURÉLIO BARBOSA

MARCO AURÉLIO FARIA DE OLIVEIRA

MARCOS ANDREY BASSANESSI DE OLIVEIRA

MARCOS ANTONIO GALVAO

MARCOS AURELIO DA COSTA FAVARO

MARCOS DE ALMEIDA FERREIRA

MARCOS DOS SANTOS RABELO

MARCOS LUIZ DE SOUZA

MARCOS NOVAKOWSKI KRAHN

MARCOS RAYMUNDO PEREIRA

MARCOS ROBERTO BARRETO

MARCOS ROBERTO PAULO

MARCOS SOUSA CUNHA

MARCOS VINICIUS DO AMARAL SANTOS

MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA

MARIO JOSE OTT

MATEUS TENORIO DA SILVA CUNHA

MATEUS VIANA MAIA

MATHEUS DA SILVA GOMES

MATHEUS DIAS BRASIL

MATHEUS FERNANDES BOMFIM

MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO

MATHEUS SILVA FARIA DE OLIVEIRA

MAURICIO ALEXANDRE MARIN GAONA

MAURÍCIO DO NASCIMENTO BATISTA

MAURICIO MARUITI

MAURICIO ONEZIMO JACO

MAXWELL GUEDES DE ARAUJO

MICHAEL VIEIRA DE FREITAS

MICHELL PLATENY DA SILVA

MIGUEL CANDIDO DA SILVA

MIGUEL CARLOS VENANCIO

MIGUEL FERNANDO RITTER

MILTON FRANCISCO DOS SANTOS

MILTON MARTINS CENEDESI

MIZAEL RODA DA SILVA

MOACIR JOSE DOS SANTOS

MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL KAYAT

MOISES DOS ANJOS

MURILO FELIX DE OLIVEIRA

NADER LUIS MARTINS

NELSON FERREIRA DA COSTA

NILSON SALTERELLO DE AGUILAR

NILTON BARBOSA DOS SANTOS

NOEL DE OLIVEIRA

NOEMIO LAERTE HOCHSCHEIDT

ODILSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO

ORLANDO BARDELLI DA SILVA

ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS

ORLANDO RIBEIRO DE ALENCAR

ORLANDO RIBEIRO JUNIOR

OSMAIR APARECIDO BELARMINO DA SILVA

OSMAR HILEBRAND

OSNI CAVALHEIRO

OSWALDO DE SOUZA LOPES JUNIOR

OTONIEL FRANCISCO DA CRUZ

OZIEL LARA DOS SANTOS

PAULO ALVES PADILHA

PAULO ALVIS DOS SANTOS

PAULO AUGUSTO BUFARAH

PAULO CESAR PASTEGA

PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO

PAULO CICHOWSKI

PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS

PAULO HENRIQUE CRISTOVÃO DA SILVA

PAULO HENRIQUE GOMES GONTIJO

PAULO JOSE MARIA

PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO

PAULO ROBERTO DE SOUZA

PAULO ROBERTO MENEGHIN

PAULO SERGIO DOS REIS

PAULO SÉRGIO GOUVEIA

PAULO ZOCAL DE MATOS

PEDRO EMILIO CARPICHIO ARMOND

PEDRO HENRIQUE GAUDENCIO DA SILVA

PEDRO HENRIQUE LUVIZUTO PULZATTO

PLAUTO ROBERTO PIROZI

RAFAEL ANTONIO RIBEIRO MELOZE

RAFAEL OLIVEIRA BEMFICA

RAFAEL RAMOS DINIZ

RAFAEL TEIXEIRA MARQUES REBOUÇAS

RAY APARECIDO TRAVASSOS

REGINALDO CARLOS BEGIATO GARCIA

REGINALDO SILVEIRA

REGIS EDUARDO BELLATO

REINALDO DE SOUZA PAULA

RENAN FERREIRA DA SILVA

RENAN MARTINS DOS SANTOS

RENATO POFFO

RENATO RODRIGUES DE MELO

RESSOLI PRAETORIUS DE MELLO

RICARDO AUGUSTO BOCK

RICARDO MOURA CHICRALA

RICARDO PEDRO HAMMES

RICARDO QUEIROZ COLOMBO

RICARDO TSUYOSHI HUMENO

ROBERTO CARLOS RODRIGUES ANTONIO

ROBERTO SIMON

ROBINSON LUIZ FILEMON PINTO JUNIOR

ROBLEDO DOS SANTOS TAVARES

ROBSON BATISTA NUNES

ROBSON MAIKON DE OLIVEIRA

ROBSON RODRIGUES BAIENSE

ROBSON VICTOR DE SOUZA

RODISMAR REGASSE LIRIO

RODOLFO COSTA MELO

RODRIGO BORGES DE CARVALHO

RODRIGO DE FREITAS MORO RAMALHO

RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA

RODRIGO FERRO PAKUSZEWSKI

RODRIGO PEREIRA SANTIAGO

RODRIGO VERANES VIEIRA

ROGENNER FEITOSA LIMA

ROGERIO APARECIDO TOMITAO

ROGÉRIO CAROCA BARBOSA

ROGERIO SOUZA LIMA

ROMILDO DA SILVEIRA

ROMOALDO GOMES DA SILVA

RONALDO BORGES DO CANTO

RONALDO RIBEIRO DO VALE

RONEY DUARTE BOTELHO

ROSÁRIO LUCAS PEREIRA

ROSILDO FRANCISCO DE JESUS SANTOS

RUAN KLEITON RIBEIRO

RUDINEI DE LIMA SOARES

SAULO PEREIRA DA SILVA

SAULO SILVA EVANGELISTA

SEBASTIÃO DAMASCENO MAIA

SEBASTIAO HOBOLD

SEBASTIAO JOSE BEZERRA NETO

SERGIO ALEXANDRE COELHO

SERGIO AMARAL RESENDE

SERGIO ANTÔNIO DA SILVA

SERGIO CAETANO MINATTI

SÉRGIO DE OLIVEIRA CARVALHO

SERGIO DE SOUZA MAGALHAES

SERGIO KENJI FURUKITA

SERGIO RUPOLO

SHIRLU SILVA FONTINELE

SIDEIR CASSIANO

SIDERSINO PEREIRA DO NASCIMENTO

SIDINEI KIST

SIDINEY PEREIRA

SILVIO CRISPIN VITORINO

SILVIO DA ROCHA SILVEIRA

SILVIO SEMPRINI JUNIOR

SIMAR SIDNEI DA SILVA

SIPRIANO ALVES DE OLIVEIRA

TADEU RIBEIRO DOS SANTOS

TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO

TELMO JOSÉ REGINATTO

TELMO ROBERTO ESMALA

THIAGO CARDOSO DE LIMA

THIAGO DE ASSIS MATHAR

THIAGO DE LIMA PINHEIRO

THIAGO DOS SANTOS SILVA

THIAGO LAUDINO

THIAGO QUEIROZ

THIAGO TELES DE TOLEDO

TIAGO DOS SANTOS FERREIRA

TIAGO MENDES ROMUALDO

TIAGO PINHEIRO DE SOUZA

TIAGO RENAN BORGES PEREIRA

UEKSLEI PINTO CESAR

UELITON GUIMARAES DE MACEDO

ULISSES FREDDI

ULISSES WANDERLEI DE DEUS

VALDEIR PASQUINI

VALDERI LIMA DA SILVA

VALDIR DE LIMA

VALDIR FRANCISCO DE SOUZA

VALMIRANDO RODRIGUES PEREIRA

VALTEIR CORREIA FERNANDES

VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR

VANDER ALVES DIAS

VANDERLEI GRALAK

VANDERLEI MULLER

VANDERLEI RODRIGUES ROSA

VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL

VANDERSON ALVES NUNES

VANDERSON AURELIANO MENDES

VICENTE CAVALINI FILHO

VILSON ROGERIO SANTOS AMORIM

VINICIUS ALVES CANDEIA

VITOR MANOEL DE JESUS

WAGNER DE OLIVEIRA

WAGNER PEREIRA CANDIDO

WAGNER SILVESTRE DA SILVA

WALACE BARBOSA DA SILVA

WALACE DA SILVA MEDEIROS

WALMIR BLASIUS

WALTER JEFFERSON DA SILVA

WANDERLEI DA SILVA

WARLEY MAGALHAES

WASHINGTON MAGALHAES SOUZA

WATLILA SOCRATES SOARES DO NASCIMENTO

WELIGTON BRAGA DE SOUSA

WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA

WELLINGTON LUIZ FIRMINO

WELLINGTON RONALDO COSTA

WEMERSON ALVES DE SOUZA

WESDRA SANTAREM MAZZEGA

WILLER GOMES JÚNIOR

WILLIAM NEVES GUIMARÃES

WILLIAM PIRES OLIVEIRA

WILLIAN DA SILVA LIMA

WILLIAN FONSECA AMORIM

WILLIAN PEDROSA SANTANA

WILSON FERNANDO GOMES

WILSON NUNES DE AGUIAR

YGOR SOARES DA ROCHA

ZAQUEU PEREIRA DA SILVA

Veja a lista das mulheres detidas:

ABIGAIL NUNES DA COSTA

ADALGIZA MARIA DOURADO

ADILMA MARIA CARDOSO

ADRIANA ALVES DE ALMEIDA

ADRIANA CAMARGO DA SILVA LEMOS

ADRIANA CASTRO PEREIRA

ADRIANA SALVADOR PLACIDO

ADRIELE CRISTINA TRIGO

ALCIDIA MARIA DE JESUS SOUSA

ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO

ALESSANDRA FARIA RONDON

ALESSANDRA MALVINA TRINDADE MICHELE

ALETHEA VERUSCA SOARES

ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA

ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS

ALICE TEREZINHA COSTA DA COSTA

ALINE CABAL DIAS

ANA CAROLINA ISIQUE GUARDIERI BRENDOLAN

ANA CAROLINA MARTE SILVA

ANA CAROLINA VIEIRA CINTRA MARQUES VASCONCELLOS

ANA CAROLINE ELGERT

ANA CLAUDIA RODRIGUES DE ASSUNÇAO

ANA CLAUDIA VAJDA

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LEMOS

ANA CRISTINA DE ANDRADE CAMILO

ANA DANTAS

ANA ELZA PEREIRA DA SILVA

ANA FLAVIA DE SOUZA MONTEIRO ROSA

ANA LUCIA APARECIDA REIS LOURENÇO

ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA

ANA MARIA ANJA CARDOSO

ANA MARIA RAMOS LUBASE

ANA PAULA BERNARDES

ANA PAULA CONSTANTINO

ANA PAULA DE MEDEIROS VIEIRA TRONCO

ANA PAULA DE SOUZA

ANA PAULA FAVERO DE OLIVEIRA

ANA PAULA NEUBANER RODRIGUES

ANA PAULA NOBREGA

ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO

ANDINEIA MARTINS

ANDREA ALVES BERNARDO RONCHI

ANDREA BAPTISTA

ANDREA MARIA MACIEL ROCHA E MACHADO

ANDREIA ALVES DOS SANTOS

ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS

ANGELA MARIA ANANIAS

ANGELA MARIA CORREIRA NUNES

ANTONIA RACHEL DE SOUSA

APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO

ARACELI SCARTEZINI DONADELLO

BARBARA ANGELICA SILVA

BEATRIZ DAIANE TOSTA LAUDINO

BEATRIZ DE FATIMA MOREIRA DE SA

BRUNA CRISTINA ZARAMELLA

CALONE NATALIA GUIMARÃES

CAMILA ALVES SILVA OLIVEIRA

CAMILA MENDONCA MARQUES

CANDIDA MOREIRA BORGES FILIPAR

CARINE EDI NICOLAU

CARLA BACK

CARLA CRISTINA MACHADO

CECILIA BARROSO DA COSTA

CEILA MICHELLE PILOCELLI

CELESTINA DE MORAIS AURELIANO

CELIA REGINA PEREIRA

CELINA DA SILVEIRA DOMINGUES

CELINA MARIA PEREIRA DA SILVA

CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MATEOS

CIRLENE RABELO DE ARAUJO FREITAS

CITER MUTTA COSTA

CLAUDETE APARECIDA TRISTAO

CLAUDIA AUGUSTA GIOPPO FRANCO

CLAUDIA DE MENDONCA BARROS

CLAUDIA DELANI PONIKIERSKI BECHER

CLAUDIANE PEREIRA DA CONCEIÇÃO

CLAUDINEIA BEZERRA DE SOUZA

CLEONICE MACHADO DE VARGAS

CRISLEIDE GREGORIO RAMOS

CRISTIANE BARBOSA FERNANDES

CRISTIANE DA SILVA

CRISTINA MOURA DUARTE

DAIANE MACHADO DE VARGAS RODRIGUES

DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ

DANIELA GONCALVES BRANDAO

DANYELE KRISTY SANTOS RIOS DA SILVA

DARISA GORZIZA DA MAIA

DARLENE DA SILVA COSTA

DAYANE SOARES DE CARVALHO SURGNOGNE

DEBORA CANDIDA GIMENEZ

DEBORA CHAVES SPINA CAIADO

DEIBE REGINA DA SILVA CAVALHERO

DEISE LUIZA DE SOUZA AGUIAR

DELIA GONCALVES DE OLIVEIRA GALLI

DENISE DE ALMEIDA SANTANA

DENISE DIAS DA SILVA

DEUSAMAR COSTA

DIOVANA VIEIRA DA COSTA

DIRCE GONCALVES DOS SANTOS

DIRCE ROGERIO

DURCILENE PIRES DA SILVA

EDIGLEUMA MARIA DA ROCHA

EDILAINE DA SILVA SANTOS

EDINEIA FATIMA DA SILVA SERGIO

EDINEIA PAES DA SILVA DOS SANTOS

EDISLANE ALVES PEREIRA

EDITH CHRISTINA MEDEIROS FREIRE

EDLENE ROZA MEIRA

EDNA APARECIDA DE ARAUJO

EDNA BORGES CORREA

EDNA DIAS SALES

EDNA VALENTIM JANUARIO

ELAINE FERREIRA GONÇALVES

ELI DA SILVA RAMOS

ELIANA PASSOS DA COSTA

ELIANA TEIXEIRA GARCIA CIRIACO

ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE SOUZA

ELIANE DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA

ELIANE DE VARGAS SANTOS

ELIANE GONCALVES PEREIRA

ELIANE OELKE

ELIANE VIEIRA DA SILVA SOUZA

ELIETE FERREIRA DE MORAES

ELIETE NUNES

ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA

ELISANGELA DOS SANTOS VITORIO

ELISANGELA MARIA DE JESUS MOURA

ELISIANE LUCIA HARMS

ELIVANETE PEREIRA DE SOUZA NUNES

ELIZABETE BRAZ DA SILVA

ELIZABETE GOMES DE ANDRADE FREDDI

ELIZANDRA DOS SANTOS RODRIGUES

ELOISA CHILEZE SOUZA LIMA

ELYNNE GOMES DOS SANTOS LIMA

ETELMA ASTROGILDA NAZARIO ROSA

EUZINE ALVES DE SOUZA

EVANDRA DO ROSARIO DE SOUZA

FABIANA SANCHES DO PRADO

FABIOLA DO NASCIMENTO

FABIOLA ROCHA DA SILVA

FABRICIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES

FABYANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO

FATIMA APARECIDA PLETI

FATIMA DE JESUS PREARO CORREA

FATIMA JECELE MAGON

FLAVIA DE MEDEIROS ARDOVINO ROSA

FLAVIA SOARES PEREIRA

FLAVIA VIANA DOS SANTOS

FRANCELI SOARES DA MOTA

FRANCICLEIDE DE PAULA SOARES MENEZES

FRANCINE MARIA DE ASSUNÇÃO LOPES

FRANCISCA ELISETE CAVALCANTE FARIAS

FRANCISCA HILDETE FERREIRA

FRANCISCA IVANI GOMES

FRANCISCA MARIA DOS SANTOS

GABRIELLA DE SOUZA

GABRYELLE COSTA ESTANISLAU PEREIRA

GEISSIMARA ALVES DE DEUS

GESILANE APARECIDA TEODORO DOS SANTOS

GESILANE DA SILVA BORGES

GISELE DO ROCIO BEJES

GISLAINE ALVES VALENTIM DOS SANTOS

GISLAINE CARINA DE O MENDONÇA

GISLANE DA COSTA CRUZ MEDEIROS

GLAUCIA MARIA RABELO CRUZ

GLAUCIA PIMENTEL

GLEICIANY DIOGO DE SOUZA

GRACIELLE DUARTE DE ARRUDA

GRACIELLE VILELA LEMES

HEDILZA ALVES SOARES

HORACIR GONSALVES MULLER

IARA SOLANGE SOARES GIMENES

IDILAINE CATARINA RONDON

IEDA FERREIRA ANDRASKI

ILVANA FRANCISCA DA SILVA

INDIARA CORREA

INES IZABEL PEREIRA

IOLANDA VIEIRA OLIVEIRA

IRACI MEUGMI NAGOSHI

IRAÇUI DOS SANTOS

ISOLVE ZAMBONI

IVANES LAMPERTI DOS SANTOS

IVANETE BARBOSA DE ARAUJO CAPELASSI

IVANILZE GONÇALVES DE OLIVEIRA

IVETE MICUANSKI SATURNIRO

IVETT MARIA KELLER

IVONAIDE PINTO

IVONE GOMES DAS CHAGAS

JACIRA DOS REIS MARTINS

JACIRA MARIA DA COSTA SILVA

JACQUELINE SPIRLANDELI

JANE KEL PINHEIRO BORGES

JAQUELINE FREITAS GIMENEZ

JAQUELINE KONRAD

JENNIFER CRISTINA FERREIRA MARTINS

JOANITA DE ALMEIDA

JOELMA SOUZA CARDOSO SOUZA

JOSDELEIDE NONATO PESSOA

JOSEANE NEVES EVANGELISTA

JOSEGLEY PERES DE BRITO

JOSENEIDE MARTINS SILVA

JOSENETH SOUSA DO NASCIMENTO

JOSIANI VARGAS DE FREITAS

JOSILAINE CRISTINA SANTANA

JOSILENE RODRIGUES DA SILVA

JOSIMARA RODRIGUES DE BRITO

JOSINEIA MARIA ROSA DA TRINDADE

JUCELAINE DA CUNHA LIMA

JUCELIA BARBOSA ARAÚJO

JUCENARA TABORNA CANABARRO

JUCENIR CRISTINA SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO

JULIA GRAZIELA FRANCO

JULIA PERES MAZZEGA

JULIANA APARECIDA GUIMARAES COIMBRA

JULIANA DE FATIMA MACHADO DOS SANTOS

JULIANA MARCAL DE SOUSA

JULIANA RAMIRA MARTINS

JUPIRA MARQUES FERREIRA

JUPIRA SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

JUREMA SILVA RABELO

JUSSARA DE OLIVEIRA

JUSSARA INEZ BRAZ

KARINA ROSA DAS REIS

KARINE CAGLIARI VILLA

KARINE DE PAULA SILVA MARTINS

KATIA APARECIDA DE LIMA LAGUN

KEITYANE DA COSTA PIMENTA

KELIN ALVES DE LIMA

KERILENE SANTOS LOPES

LENICE SANTANA BALEEIRO

LEONICE CAMARGO DE SOUZA

LEONIRIA CAMARGO DE SOUSA

LEOZANGELA ALMEIDA ANIOLA

LETICIA SANTOS LIMA

LILIA CRISTINA DE REZENDE

LINDALVA CESÁRIA DE CAMPOS

LINDINALVA PEREIRA DE CASTRO

LIVIA SOARES PEREIRA

LUCELIA MARIA FERREIRA DA SILVEIRA

LUCENIR BERNARDES DA SILVA

LUCIA HELENA MAZANO MORENO

LUCIANA FASKONY DORIA

LUCIANA RAIMUNDO

LUCIANA ROBAL DOS SANTOS

LUCIANA ROSA DI PALMA

LUCIENE MOURA DA SILVA ROCHA

LUCIENNE SERAFIM NOGUEIRA GOIS

LUCILEIDE DIAS DA SILVA

LUCIMAR FRAKLIN SOARES DE SIQUEIRA

LUCINARA RODRIGUES

LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND

LUZIA FERREIRA DA SILVA

LUZIA FRANCISCA DA SILVA

LUZINETE MARTINS DE SÁ POMPEU

MADALENA SEVERA DOS SANTOS

MAGDA ELIANA LIMA

MANUELA SOUZA DE LIMA

MARA FILOMENA TELO CASAGRANDA

MARA RUBIA LIMA ANDRADE DOURADO

MARCELA TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS

MARCIA APARECIDA FERREIRA

MARCIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA RODOLFO

MARCIA BEATRIZ SILVA

MARCIA DOS SANTOS

MARCIA FELIX SCHARF

MARCIA MARIA DA SILVA

MARCIA ROSA VIEIRA

MARCILENE GAMA NUNES

MARGARETE PIRES SALVIANO

MARGARETH MELLA MARINHO

MARI CARLA FIUZA DOS SANTOS

MARIA ALICE DE MATOS DA SILVA

MARIA APARECIDA BARBOSA FEITOSA

MARIA APARECIDA DA SILVA

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

MARIA APARECIDA LIMA ALENCAR

MARIA APARECIDA MEDULE

MARIA APARECIDA POLEZA

MARIA CARLOS APELFELLER

MARIA CRISTINA ARELLARO

MARIA DE FATIMA ALMEIDA BARROS

MARIA DE LOURDES SOUSA GREGO

MARIA DO CARMO DA SILVA

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA FERNANDES

MARIA EDIVANIA RODRIGUES DE LIMA

MARIA ELENA LOURENÇO PASSOS

MARIA EUNICE DE CARVALHO

MARIA GLEIDE SILVA DO NASCIMENTO

MARIA GOMES DA SILVA

MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM

MARIA IZABEL BANDEIRA

MARIA JANETE RIBEIRO DE ALMEIDA

MARIA JUCELIA BORGES

MARIA LENIR DORNELES MACHADO

MARIA SILVELI TEIXEIRA LIMA

MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR

MARIA VITORIA MESQUITA DA COSTA

MARILEIA DOS SANTOS ZOZ

MARILEIDE MARCELINO DA SILVA

MARILETE PIRES CABREIRA

MARILZA FERREIRA DE SOUZA SERVINO

MARINA CAMILA GUEDES MOREIRA

MARINALVA FERREIRA DE LIMA

MARISA DE FATIMA RENNER

MARISA FERNANDES CARDOSO

MARISA FRANCO MAIA

MARIZELI RIGONI CARVALHO

MARIZETE CANUTO ARAUJO

MARLENE CAPELETTO PEREIRA SILVA

MARTA BASTOS DIAS

MARYANNA SILVA GONÇALVES

MELISSA MARTINS MARCAL

MERCIA CRUZ MESQUITA

MICHELA BATISTA LACERDA

MICHELE DE SANTIS

MICHELY PAIVA ALVES

MIRAMAR FERREIRA CAMARA

MIRIAM DE CARVALHO

MIRIAN GLADIS LEMMANN

MONICA DIVINA DE SOUSA SAMPAIO

MONICA GONÇALVES ARANGIO

MONICA MURCA NERIS SODRE

MONICA TANIYAMA DE BARROS

NAILZE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA

NAIR GONÇALVES MARTINS

NARA FAUSTINO DE MENEZES

NATALIA SANTOS OLIVEIRA

NATALIA TEIXEIRA FONSECA

NAYARA SANTANA DE ARAUJO

NAZARE DA GRACA MOUZINHO MODA

NELCI GUIMARÃES DA ROSA SANTIAGO

NELCI MAZIERO VOIT

NELCI SEIBERT PREUSSLER

NELI FERRONATO PELLE

NICEIA APARECIDA DA SOLVA OLIVEIRA

NILIA PAIVA DE MACEDO

NILMA LADERDA ALVES/ NILMA LACERDA ALVES

NILVANA MONTEIRO FURLANETTI FERREIRA NETO

NOELZA SOARES BRAGA LIMA

NOEMY CRISTALDO LEITE JANSONS

NUBIA TANIA PAIM TAVARES DA COSTA

OCIONE ARANTES LOPES

ODETE CORREA DE OLIVEIRA PALIANO

ODICEIA ANDRADE CAMPOS

ONILDA PATRICIA M SILVA

OZANA FERNANDES DE OLIVEIRA

PAMELA LUANA MISSIO

PATRICIA DE CASSIA MACHADO DE OLIVEIRA

PATRICIA DOS SANTOS A LIMA

PATRICIA DOS SANTOS SALLES PEREIRA

PATRICIA FERNANDA FRANCO VIEIRA

PATRICIA HELENA NOGUEIRA

PATRICIA RESENDE PINEL VALADÃO

PATRICIA SANTOS JARDIM

POLYANA CORREA RIBEIRO

PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS

RAQUEL ALVES DA SILVA

RAQUEL DE SOUZA LOPES

RAQUEL MARTINS DOS SANTOS

REBECA SILVEIRA MOLINA DE OLIVEIRA

REGIANE DO NASCIMENTO MONTE MOR

REGINA APARECIDA MODESTO

REGINA APARECIDA SILVA

REGINA MARIA DE AZEVEDO

REGINA MARIA FIDELIS DA SILVA

REGINA TEIXEIRA DE CARVALHO

RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA

RENATA DIAS FUHZ

RENATA MARIA DA CRUZ

RENATA MARIA DIAS PEREIRA

RENATA SOUSA MASSA

REZILDA ALVES TORRES

RILVA CRISTINA G FERNANDES

ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES

ROBERTINA APARECIDA RAIMUNDO

ROMILDE ROSA FERREIRA

RONIA DANIELA VIEIRA SILVA

ROSA MARIA PINTO VANDERLEY

ROSANA MACIEL GOMES

ROSANA RUOTULO

ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA

ROSANGELA ANDREIA JINGLES

ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS

ROSANGELA MARIA DA SILVA

ROSANGELA MARIA RONCONI

ROSANGELA VIEIRA VERANÊS

ROSE SELMA DA COSTA SANTOS

ROSELI APARECIDA DE ARAUJO

ROSELI FRANCISCO DE PAULA

ROSELI TEODORO SOUA FELIPE

ROSELY PEREIRA MONTEIRO

ROSEMAR DELLALIBERA

ROSEMARY CAETANO DE FREITAS

ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI

ROSILEI RODRIGUES

ROSINEIA A SILVA AMARAL

ROSMARA DO ROCIO RODRIGUES

ROZILEIS DOS SANTOS CUNHA

RUBIA CRISTINA DE OLIVEIRA

RUTH CAETANO DOS SANTOS

SABINA DA SILVA DOS SANTOS

SALETE COSTA APARICIO

SAMARA AFONSO DOS SANTOS

SANDRA ANDREA VELOSO

SANDRA DOS SANTOS CARVALHO

SANDRA GAVIRAGHI

SANDRA MARIA MENEZES CHAVES

SANDRA SOARES DA SILVA ULIANO

SANTA DA SILVA

SARAH GABRIELA OLIVEIRA MESQUITA

SHAINE PALMA SILVA

SHARA SILVANO SILVA

SHEILA MONTOUVANNI

SHIRLEY HALL LINHARES VIEIRA

SIDNEIA XAVIER GOMES

SILENE CALIXTRO ALVES

SILVANA CATAO DE PAULA

SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA

SILVANA MOURA LIRIO PRAUZE

SILVANE MACHADO DE VARGAS PAULA

SILVANETH SILVA SOUSA BARBOSA

SILVIA ADRIANA NOGUEIRA DOS SANTOS

SILVIA AMANCIO DE OLIVEIRA

SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO

SILVIA DE AMORIM JESUS

SILVIA MARIA DA SILVA PIÃO

SIMONE APARECIDA TOSATO DIAS

SIMONE LOPES DE SOUSA

SIMONE MACEDO

SIMONE NEVES DE CERQUEIRA GUIMARAES

SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES

SINTYA RACHEL DE FARIA ERTHAL

SIRLEI APARECIDA ALVES

SIRLEI PESSOA DE SIQUEIRA

SIRLENE DE SOUZA ZANOTTI

SIRLEY ELAINE DE SOUSA

SONIA ANGELICA CAIXETA

SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA

SONIA MARIA STREB DA SILVA

SONIA TERESINHA POSSA

STELA MARIA ATANAZIO

SUELI APARECIDA DE SOUZA RAMOS

SUELNA DOS SANTOS E SANTOS

SUSI RENATA BITTENCOURT AFFONSO PAES LEME

SUZANA DA ROLD

TAIS SIMONE PRADO LEAL

TALIENE MAIERE FRANCA

TALITA GABRIELA DE SOUZA

TAMIRES CORREA PEIXOTO KRAHN

TANIA MARIZA BALDIATI MACHADO

TATIANE DA SILVA MARQUES

TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

TELMA MARIA DE MENDES SILVA

TEREZINHA LOCATELI

THAISE APARECIDA RIBEIRO

THATIELLY JESUS DE MOURA

THAYNA MHERY ALVES DE OLIVEIRA

THAYNA VALERIA DUARTE OLIVEIRA

THEREZA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA SENA

TIARA DOS SANTOS

VADIRENE ROQUE

VALERIA ARRUDA GIL

VALERIA GOMES MARTINS VILLELA BONILLO

VALERIA ROSA DA SILVA OENOKI

VALQUIRIA MARIZA DIAS JAHNKE

VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA

VANDENEZ BARBOZA DA SILVA

VANDERLEIA TORRENS MACHADO

VANESSA DA SILVA SANTOS

VANESSA HARUMI TAKASAKI

VANESSA MAYARA LOPES DA SILVA

VANESSA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

VANESSA ZAPPONI DE CARVALHO

VERA LUCIA ALVES VALENTE BELTRANE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA

VERA LUCIA MORAES FERNANDES

VERA MARIA DE FATIMA CAETANO

VERONA DIAS VILCHEZ

VERONICA AVELINO DA COSTA MARQUES

VERONIR ROSA RODRIGUES

VILDETE FERREIRA DA SILVA

VILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

VITORIA JOFRE RODRIGUES

VIVIANE DE JESUS CAMARA

VIVIANE DO PRADO

VIVIANE DOS SANTOS

VIVIANE MARTIMIANI NOGUEIRA

VIVIANE SILVA DE OLIVEIRA

ZILDA ANTONIO DE JESUS

ZILDA APARECIDA CORREIA DE PAULA

ZILMA GOMES DE SOUSA LEÃO

ZULENE SILVA DE CARVALHO

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco , afirmou na última terça-feira (10), que todos os responsáveis pelos danos causados em Brasília devem ser severamente punidos.

“Em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro no prédio do Congresso Nacional, no prédio do Palácio do Planalto, no prédio do Supremo Tribunal Federal, evidentemente que as consequências jurídicas têm que ser muito severas”, pontuou.

