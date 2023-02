Veja a cronologia de mensagens de Ibaneis Rocha no 8 de janeiro

Reprodução/Twitter Ibaneis prestou depoimento na Polícia Federal

Perícia feita pela Polícia Federal no celular do governador afastado do Distrito Federal , Ibaneis Rocha (MDB), mostra a cronologia de mensagens feitas por ele no dia do ato terrorista , em 8 de janeiro . O mandatário demonstrou tranquilidade com o começo da situação e terminou o dia cogitando convocar o Exército.

Ibaneis cogitou convocar o Exército para normalizar a situação ao conversar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA).

Rocha está afastado da função de governador por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele é suspeito de ter sido omisso na segurança do Distrito Federal no dia em que foi feito o ato terrorista por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os criminosos depredaram as sedes dos três poderes da República.

Confira abaixo a cronologia das mensagens de Ibaneis com Flávio Dino

11h21

Ibaneis encaminha para Flávio Dino uma declaração do delegado Fernando de Souza Oliveira, então secretário de segurança em exercício, já que Anderson Torres estava de férias em Orlando.

“Público oriundo das caravanas em torno de 2.500 pessoas”, diz trecho da mensagem. “Verificou-se chegada de mantimentos (alimentos,água, material de higiene) e instalação de diversas barracas de camping e lona”.

Na sequência, Ibaneis afirmou que a situação estava “tranquila, no momento”.

O governador afastado também mandou um áudio de Fernando. “Bom dia, governador! Passando pro senhor as últimas notícias…da madrugada e do início do dia…não houve nenhuma intercorrência relacionada aos manifestantes. Tudo bem tranquilo, eles estão lá no…a maioria no QG, mas de forma pacífica e tranquila”, declarou o delegado.

Com todo o relatório apresentado por Ibaneis, Flávio Dino apenas agradeceu.

14h31

Por volta das 12h, Ibaneis recebeu um novo áudio de Fernando. Ele mandou o conteúdo para Dino horas depois.

Até agora nossa Inteligência está monitorando e não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Então esse é o último informe pro senhor…Tem aproximadamente 150 ônibus já no DF, mas todo mundo de forma ordeira e pacífica”, explicou o delegado.

O ministro apenas falou para “oremos para que tudo acabe bem”.

16h43

Com os ataques terroristas sendo feitos em Brasília, Ibaneis ligou para Flávio Dino às 16h05, mas o ministro não atendeu. Na sequência, o governador enviou um alerta para a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber.

Neste ponto, Rocha já estava sabendo a gravidade da situação, porque recebeu relatos do secretário de Segurança interino. É neste ponto que o governador avisa Dino: “Vamos precisar do Exército”.

Só que o ministro da Justiça não respondeu. O Exército não agiu para dispersar os golpistas. O trabalho foi feito pela polícia militar.

