Veja 9 simpatias para proteger você e sua família

Redao Joo Bidu Veja 9 simpatias para proteger voc e sua famlia

Após concluir um ano difícil e cheios de obstáculos, é necessário nos protegermos energeticamente para continuarmos com força para o próximo ano. É sempre bom fazer simpatias e outras práticas mágicas para proteção energética para seguir com tranquilidade e otimismo para o próximo ciclo que se inicia.

+Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste Link !

Confira simpatias para obter proteção em 2021

PARA TER PROTEÇÃO

Ferva 3 litros de água e junte 3 ramos de guiné, 3 rosas amarelas, 6 ramos de arruda e 1 espada-de-são-jorge. Espere amornar, coe e faça o seu banho de energia. Enquanto joga a mistura em seu corpo, do pescoço para baixo, mentalize paz, tranqüilidade e segurança. Jogue o que sobrou do banho no lixo.

PARA RECEBER PROTEÇÃO NO TRABALHO

Plante 1 raminho de arruda em 1 vaso. Coloque-o num local próximo do seu emprego (pode ser uma praça, um jardim ou um canteiro), onde nenhum dos seus colegas o veja ou toque nele. Toda semana, regue a planta com água, enquanto diz: “Assim como eu te alimento, em troca, preciso de proteção contra inimigos. Traga-me, plantinha, muita proteção”. Depois, vá trabalhar rezando 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria.

PARA PROTEGER-SE DE OLHO GORDO

Acenda 1 vela rosa para o seu santo de devoção e peça para que ele proteja a sua vida amorosa. Em seguida, imagine um manto de luz rosa envolvendo você e seu par sugando todas as energias negativas. Faça o Sinal-da-Cruz e reze 1 Pai-Nosso.

PARA PROTEGER-SE CONTRA INVEJA

Numa sexta-feira de Lua Cheia, olhe para a Lua e diga: “Cavalinho, meu cavalinho. Senhor das areias do mar. Prepare o seu cangotinho para eu passar”. Em 1 vasilha de metal, coloque 1 pedaço de carvão em brasa e galhinhos secos de alecrim, arruda, manjericão e flores de laranjeira. Defume todos os cômodos e em volta do seu corpo, com cuidado para não se queimar. Comece pelos quartos e termine na cozinha. O que sobrar, embrulhe em 1 papel branco e jogue em um lixo, longe de sua casa.

PARA PROTEGER O SEU LAR

Coloque um pouco de sal grosso em 1 copo com água, tampe e deixe perto da porta de entrada da sua casa, em um local visível, durante 3 dias. Passado esse tempo, jogue a água em 1 pia qualquer e o copo no lixo. Para que a magia tenha um resultado melhor, troque a mistura todas as manhãs.

PARA PROTEGER O SEU EMPREGO

Na primeira sexta-feira do mês, em jejum, pegue 3 folhas de alface bem novinhas e uma agulha de costura que nunca tenha sido usada. Espete a agulha 3 vezes nas folhas, enquanto você vai dizendo: “meu anjo da guarda, me ajude a ficar neste emprego para sempre”. Em seguida, coma as folhas de alface e enterre a agulha onde ninguém veja.

PARA PROTEGER O LAR DA POBREZA

No domingo à tarde, olhe para o seu companheiro (ou algum familiar querido), pegue nas mãos dele e diga: “O meu Pai que está nos céus diz que se nós dois concordássemos em pedir a abundância, ele nos concederia. É vontade de Deus que nós tenhamos fartura em nossa casa”. Repita isso durante 7 domingos seguidos.

PARA PROTEGER O ESPÍRITO

Pegue 1 fita cor-de-rosa (se quem estiver fazendo a simpatia for uma mulher) ou 1 fita azul (se for um homem) e meça o comprimento do seu próprio corpo. Em seguida, dê 3 nós na fita imaginando que nenhum mal ou obstáculo poderá atingir você ou abalar a sua fé. Coloque a fita aos pés da imagem de Santa Rita de Cássia em uma igreja qualquer. Reze 1 Pai-Nosso, 3 Ave-Marias, 1 Salve-Rainha e 1 Glória ao Pai em intenção a Santa e saia do Local sem olhar para trás. Assim que chegar em casa, acenda 1 vela na mesma cor da fita que usou para fazer o ritual. Não se esqueça de colocá-la em cima de um pires. Enquanto ela queima, reze a oração de Santa Rita. Jogue os restos da vela no lixo e use o pires como de costume.

PARA PROTEGER A FAMÍLIA

Coloque em 1 envelope as fotos de todos os familiares e, em outro, as pétalas de 1 rosa amarela e de 1 branca. Guarde os 2 envelopes dentro de 1 Bíblia durante 3 dias. Recoloque as fotos no lugar de costume, reze 3 Credos e 3 Salve-Rainhas. Coloque as pétalas das rosas em 1 bacia e derrame 2 litros de água sobre elas. Todos da família devem molhar as mãos e passar esse preparado nos braços e nas pernas. Os envelopes e as pétalas devem ser jogados no lixo. Use a bacia novamente depois de lavada.

LEIA TAMBÉM: