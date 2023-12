Divulgação Veja 5 superstições de final de ano

À medida que o último mês do ano se desenrola, uma série de tradições e superstições se acumulam para marcar o encerramento de um ciclo e o início de outro. As superstições de final de ano, muitas delas enraizadas nas tradições culturais, têm o poder de influenciar rituais que, para muitos, são sagrados. Embora essas superstições possam parecer peculiares para alguns, elas desempenham um papel significativo na forma como as pessoas ao redor do mundo encaram o final do ano.

Segundo a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera , Franciana Figueiredo, essas tradições transcendem o mero simbolismo, elas representam esperança, renovação e a crença no poder de influenciar positivamente o destino de cada um. “Seja vestindo branco, pulando ondas ou fazendo pedidos com uvas, estas práticas são testemunhas de como as pessoas celebram a chegada do novo ano, e de que forma isso impacta positivamente a sua maneira de enxergar um novo ciclo que está por vir”.

Muitas superstições estão relacionadas à rituais que proporcionam uma sensação de segurança e controle. Ao segui-las, as pessoas podem sentir que estão influenciando positivamente o seu destino, proporcionando uma sensação reconfortante de ordem em meio à incerteza. “O final do ano muitas vezes leva as pessoas a refletirem sobre suas vidas. Para outras, essas práticas podem facilitar a aceitação de mudanças inevitáveis e incentivar uma mentalidade mais aberta em relação ao futuro. Além disso, participar dessas tradições com amigos e familiares reforça os laços sociais, o que é fundamental para o bem-estar emocional” afirma.

A professora Franciana cita 5 superstições tradicionais que são feitas durante as celebrações de final de ano:

1. Usar branco na virada do ano : A cor branca, associada à pureza e à paz, simboliza a renovação. As pessoas acreditam que usar branco na virada do ano novo traz boa sorte e afasta energias negativas, proporcionando um começo fresco e auspicioso.

2. Pular sete ondas no mar : Acredita-se que cada onda pulada representa um desejo para o próximo ano. Além disso, a água do mar é vista como purificadora, trazendo limpeza espiritual e energias positivas para aqueles que participam do ritual.

3. Comer uvas à meia-noite : Em algumas culturas, comer doze uvas à meia-noite é uma prática para atrair boa sorte para cada mês do ano seguinte. Cada uva representa um desejo, e o ato de consumi-las durante as doze badaladas do relógio é uma maneira de alinhar positivamente os próximos meses.

4. Queima de Fogos : A queima de fogos de artifício é uma forma espetacular de dar as boas-vindas ao novo ano em muitas partes do mundo. Além de ser uma celebração visualmente deslumbrante, acredita-se que os fogos de artifício tenham o poder de purificar o ambiente.

5. Manter bolsos e armários cheios : A superstição de manter bolsos e armários cheios à meia-noite, simbolizando a abundância, é vista como um atrativo para a prosperidade material no próximo ano. Dessa forma, muitas pessoas garantem que têm dinheiro nas mãos ou mantêm as despensas cheias no momento da virada.

Fonte: Mulher