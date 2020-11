Redação João Bidu Veja 5 simpatias fáceis com alecrim

O alecrim normalmente é usado como tempero para dar aquele saborzinho diferenciado na comida. Porém, ele pode ser utilizado também como um poderoso elemento que atrai boas energias. Por isso, nós selecionamos 5 simpatias com alecrim que ajudará em todos os setores da sua vida.

Simpatias com alecrim

Simpatia para seduzir a pessoa desejada

Faça um saquinho com um pedaço de pano branco e linha da mesma cor. Dentro, coloque três galhinhos de arruda, três de guiné, um ramo pequeno de alecrim e cinco pétalas de rosa vermelha. Feche o saquinho e, segurando-o na mão direita, repita a seguinte frase: “que todas as ervas trabalhem a meu favor para trazer o grande amor que eu estou esperando”. Lave bem as mãos e deixe o patuá no seu guarda-roupa. Quando for se encontrar com quem deseja seduzir, coloque-o na bolsa. Depois que conseguir o que quer, guarde o patuá dentro da sua gaveta de roupa íntima pelo tempo que desejar.

Simpatia para passar em concurso

Na véspera do dia em que for fazer o concurso, coloque cinco galhos de alecrim dentro de uma vasilha rasa com 1/2 litro de água e tampe. Deixe esse preparado, passar uma noite no sereno e, no dia seguinte, ao acordar, lave as mãos com ele. Coloque um galhinho no bolso e os outro embaixo da mesa ou carteira em que for fazer a prova. Depois de terminar o exame, jogue tudo no lixo.

Simpatia para fazer o dinheiro render

Apanhe do pé um galhinho de arruda e um de alecrim. Guarde na carteira ou na bolsa e, quando secarem, jogue em um jardim florido. Repita a simpatia quantas vezes quiser, sem esquecer de lavar bem as mãos após o contato com as ervas.

Simpatia para afastar a inveja de sua casa

Em quatro litros de água fervente, coloque um punhado de alecrim, um de levante e um de manjerona. Espere esfriar, acrescente uma pitada de sal grosso e coe. Despeje um pouco da mistura na porta de entrada de seu lar. Os restos do preparado devem ser jogados em uma lixeira fora de sua casa.

Simpatia para controlar o ciúme

Coloque, em um vidro pequeno, camomila, alecrim, rosas brancas miúdas (de jardim), açúcar, bolinhas de algodão e o nome da pessoa ciumenta escrito em 21 papéis pequenos dobradinhos. Feche o vidro e diga três vezes: “Equilíbrio e segurança é o que (diga o nome da pessoa) vai sentir de hoje em diante. A paz impera no coração do (repita o nome)”. Coloque um papel no vidro (como rótulo) escrito: Paz! Guarde onde ninguém veja.

