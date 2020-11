Veja 5 seminovos que preservam a imponência de carro novo

Carro sempre esteve relacionado a status no Brasil. Algumas pessoas não se incomodam, por exemplo, de morar de aluguel para poder arcar com as prestações de um modelo premium novinho na garagem. Outros já são mais desapegados, e se contentam com um veículo seminovo em bom estado.

Por sorte, ainda é possível encontrar carros seminovos que são atemporais, com imponência de carro novo. Partindo disso, a reportagem do iG elege 5 modelos seminovos que envelheceram bem, e não devem para nenhum veículo mais moderno no visual. Acompanhe a lista.

1 – Hyundai Sonata 2.4 2012 – a partir de R$ 46 mil

Divulgação Hyundai Sonata envelheceu pouco na comparação com outros sedãs da época

O Sonata foi um dos grandes sucessos da Hyundai no Brasil. Posicionado entre Elantra e Azera, o modelo se tornou objeto de desejo pelo visual arrojado, além do interior que ganhou o apelido de “nave espacial”. Por sorte, o modelo parte de R$ 46 mil nos classificados de seminovos. O mesmo preço de um Renault Kwid.

Abaixo do capô, o modelo ostenta motor 2.4 de 182 cv de potência e 23,3 kgfm de torque, com câmbio automático de seis velocidades. O pacote de segurança inclui seis airbags (frontais, laterais e cortina), controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Boa pedida para quem quer gastar pouco em um carro completão.

2 – Kia Sportage EX 2013 – a partir de R$ 62 mil

Divulgação Mesmo com quase dez anos de idade, o projeto do Kia Sportage antigo continua bem atual

Outro modelo coreano que não perdeu a imponência de carro novo após quase dez anos é o Kia Sportage . O SUV preserva todas as características que os modelos médios entregam nos dias de hoje, sem dever nada para o Hyundai ix35. O Kia Sportage pode ser encontrado a partir de R$ 62 mil na versão EX, de 2013.

O Sportage tem motor 2.0 de 178 cv de potência e 21,4 kgfm de torque, com câmbio automático de seis velocidades. Ele também conta com seis airbags, controle de estabilidade e câmera de ré para manobras traseiras. Se você garimpar, poderá encontrar unidades com bancos revestidos de couro com ajustes elétricos e teto-solar panorâmico.

3 – Range Rover Evoque Pure Tech 2012 – a partir de R$ 87 mil

Divulgação O sonho de ter um Range Rover Evoque pode estar mais próximo do que você imagina

Você sempre sonhou em ter um Evoque , mas não está disposto a desembolsar um caminhão de dinheiro para ter o modelo zero? Invista na versão Pure Tech de 2012. O objeto de desejo da antiga classe média brasileira já pode ser encontrado por valores que alternam entre R$ 87 mil e R$ 90 mil.

O Evoque contava com motor 2.0, capaz de desenvolver 240 cv de potência e 34,7 kgfm de torque, com câmbio automático de seis marchas. Além de seis airbags, o SUV tecnológico da Land Rover tem sensor de ponto-cego (item raro na época), controle automático de descida e diferencial central. As versões mais equipadas contam com teto panorâmico em um pacote que também inclui acendimento automático dos faróis. Uma verdadeira nave!

4 – Lexus CT 200h 2017 – a partir de R$ 85 mil

Divulgação Lexus CT 200 h é um hatch médio híbrido cheio de personalidade

Na cena dos veículos híbridos, o CT 200h da Lexus é conhecido como o “Prius de gravata”. O modelo aposta na esportividade, tecnologia e a boa posição para dirigir, cativando um público específico que A3, Série 1 e Classe A não conseguem atingir. O hatch médio eletrificado já pode ser encontrado na internet pelo preço médio de R$ 88 mil.

Ele traz o confiável 1.8 a gasolina do Prius (com 99 cv de potência), junto de outra unidade elétrica que gera a força combinada de 136 cv. Por conta do ciclo Atkinson, o conjunto retarda ao máximo o fechamento das válvulas de admissão, reduzindo o esforço do pistão para chegar ao seu ponto mais alto. Dessa forma, o Inmetro diz que o CT200h é capaz de aferir números como 15,7 km/l na cidade – onde se sente mais confortável – e honestos 14,2 km/l na estrada.

5 – Mitsubishi L200 Triton HPE 2012 – a partir de R$ 63 mil

Divulgação Mitsubishi L200 estabeleceu um marco no estilo das picapes médias modernas quando foi lançada, em 2008

Para finalizar a lista, uma representante das picapes médias. A Mitsubishi L200 Triton tem uma pegada aventureira que conquistou fãs ao longo de gerações. Não à toa, a fabricante tem uma grande base de fãs de veículos 4×4. O modelo HPE 2012 da Triton pode ser encontrado a partir de R$ 63 mil nos classificados de seminovos.

O motor 2.5 turbodiesel da Triton desenvolve 165 cv de potência e 38,1 kgfm de torque, com câmbio manual de cinco marchas. Apesar de contar apenas com airbags frontais, a Triton é bem equipada no pacote de entretenimento. A central multimídia traz GPS nativo e DVD Player.