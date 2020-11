Veja 5 seminovos legais pelo preço de um Renault Kwid Outsider

O Renault Kwid foi lançado no mercado brasileiro em 2017. Hatch subcompacto projetado inicialmente para o mercado indiano, chegou por aqui como um dos modelos mais acessíveis do mercado, se destacando pela proposta mais próxima dos populares “raiz” de ser um carro zero que combinava o preço baixo com o motor 1.0 e uma lista bem enxuta de itens de série em sua configuração mais barata.

Mesmo sem sofrer grandes mudanças ao longo desses mais de três anos de mercado, o Renault Kwid não escapou de passar por um processo de encarecimento progressivo, que nos últimos tempos foi amplificado por fatores como a desvalorização do real frente ao dólar, o aumento nos preços de matérias-primas e a troca do transporte público pelo veículo particular motivada pela pandemia do novo coronavírus.

Um exemplo disso é a versão Outsider , que foi lançada em maio de 2019 com preço de tabela de R$ 43.990 e recentemente passou por um reajuste, sendo anunciado no site do fabricante por R$ 50.390. Esta foi a primeira vez que o subcompacto Kwid ultrapassou a barreira dos R$ 50 mil. Confira a seguir alguns carros seminovos (racionais e emocionais) que podem ser encontrados nessa mesma faixa de preços do popular da Renault.

1 – Chevrolet Onix LTZ 1.4 AT 2019 – a partir de R$ 49.990

Renato Maia O Chevrolet Onix LTZ pode ser adquirido com câmbio automático pelo preço do Renault Kwid

Modelo mais vendido do mercado brasileiro desde 2015, o Chevrolet Onix de primeira geração tem boa procura também no mercado de usados, onde não faltam ofertas de bons carros. Na faixa de preços do Kwid Outsider é possível encontrar, por exemplo, o Onix LTZ manual 2019.

Versão mais cara do compacto da Chevrolet em sua primeira geração, o Onix LTZ combina o motor 1.4 de até 106 cv e um câmbio manual de seis marchas a uma boa lista de equipamentos que incluía central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay, bancos de couro, rodas de liga leve.

2 – Peugeot 308 1.6 Allure Business 2018 – a partir de R$ 48.990

Divulgação/Peugeot Peugeot 308 1.6 é um hatch bem equipado com motor turbo

A versão Allure Business do Peugeot 308 era a mais acessível do modelo importado da Argentina. Mas isso só fazia sentido dentro da linha, já que nesse 308 o motorista é premiado com o conforto e bom acabamento típicos de um hatch médio, mais uma lista de equipamentos com ar-condicionado e sistema de som de fábrica.

O principal destaque do modelo está sob o capô. O motor 1.6 THP flex de até 173 cv, que combinado a um câmbio automático de seis marchas não decepciona em uma tocada mais esportiva e ao mesmo tempo garante a folga ao pé esquerdo ao guiar em com congestionamento.

3 – Kia Cerato SX 1.6 2016 – a partir de R$ 49.990

Divulgação Apesar das qualidades, o Kia Cerato nunca foi exemplo de best-seller no Brasil

Pelo preço de um Renault Kwid Outsider zero quilômetro, também é possível adquirir um sedã médio de respeito e com pouco tempo de uso. É o caso do Kia Cerato , modelo importado da Coreia do Sul que garante bom espaço interno e um porta-malas generoso de 421 litros.

O Kia Cerato da antiga geração era vendido com motor 1.6 de 128 cv de potência e 16,5 kgfm de torque. O câmbio é automático de seis velocidades. Segundo o Inmetro, o Cerato SX pode marcar 6,6 km/l na cidade e 9,1 km/l na estrada com etanol, e 9,5 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada com gasolina.

4 – Honda Fit EX 1.5 2017 – a partir de R$ 50.000

Divulgação O Honda Fit conquista seus clientes pela versatilidade e confiança

Outro veículo de sucesso que pode ser adquirido no mercado de seminovos é o Honda Fit , na versão EX com câmbio automático. A minivan compacta que praticamente não tem rivais com as mesmas características pode ser encontrada nos classificados online por R$ 50 mil, com todos os equipamentos básicos.

O Fit tem motor 1.5 de 116 cv de potência e 15,3 kgfm de torque. O câmbio é automático do tipo CVT, proporcionando mais foco no conforto do que desempenho. Segundo o Inmetro, o modelo pode marcar 8,3 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada com etanol, além de 12,3 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada com gasolina.

5 – Jeep Renegade 1.8 Sport 2016 – a partir de R$ 50.000

Divulgação Jeep Renegade é um SUV legítimo que custa o mesmo que o “SUV dos compactos” no mercado de seminovos

Pasme! Já é possível comprar um Jeep Renegade pelo mesmo preço de um Renault Kwid Outsider. Os modelos mais básicos que saíram das concessionárias em meados de 2015 já aparecem nos classificados online na faixa dos R$ 50 mil, com controle de estabilidade e assistente de partida em rampa.

A versão Sport do Renegade tem motor 1.8 de 132 cv de potência e 19,1 kgfm de torque. O câmbio é manual de cinco velocidades. Segundo o Inmetro, o modelo pode marcar 6,7 km/l na cidade e 7,4 km/l na estrada com etanol, além de 9,6 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada com gasolina.