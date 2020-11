Veja 5 modelos híbridos seminovos para comprar em 2020

No começo do ano, as vendas de carros híbridos e elétricos registraram crescimento de 320% no Brasil, na comparação com o início de 2019. O responsável por impulsionar este número é o Toyota Corolla híbrido, modelo que em outubro de 2020 já concentra 25% dos emplacamentos do sedã médio por aqui.

Até o fim da década, há a expectativa de que o Brasil tenha uma frota considerável de veículos híbridos . Mas como a categoria ainda é cara e inacessível para a maioria da população, o jeito é apostar nos seminovos que já estão disponíveis no mercado.

Partindo disso, a reportagem do iG Carros lista cinco sugestões de carros híbridos legais e econômicos disponíveis nos classificados online de seminovos do Brasil. Acompanhe.

1 – Lexus CT 200h 2017 – entre R$ 85 mil e R$ 90 mil

Divulgação Lexus CT 200h tem valor bem convidativo no mercado dos hatches híbridos seminovos

Na cena dos veículos híbridos, o CT 200h da Lexus é conhecido como o “Prius de gravata”. O modelo aposta na esportividade, tecnologia e a boa posição para dirigir, cativando um público específico que A3, Série 1 e Classe A não conseguem atingir. O hatch médio eletrificado já pode ser encontrado na internet pelo preço médio de R$ 88 mil.

Ele traz o confiável 1.8 a gasolina do Prius (com 99 cv de potência), junto de outra unidade elétrica que gera a força combinada de 136 cv..Por conta do ciclo Atkinson, o conjunto retarda ao máximo o fechamento das válvulas de admissão, reduzindo o esforço do pistão para chegar ao seu ponto mais alto. Dessa forma, o Inmetro diz que o CT200h é capaz de aferir números como 15,7 km/l na cidade – onde se sente mais confortável – e honestos 14,2 km/l na estrada.

2 – Mitsubishi Outlander PHEV 2016 – a partir de R$ 137 mil

Divulgação Mitsubishi Outlander PHEV: destaque de vendas na Inglaterra também está disponível no Brasil

Eis o modelo de maior destaque na categoria dos carros híbridos na Inglaterra. O Mitsubishi Outlander PHEV supera por muito as vendas do BMW 330e na Terra da Rainha, e tem tudo para ser o seu primeiro SUV híbrido. O utilitário eletrificado já pode ser encontrado por R$ 137 mil nos sites de vendas de carros.

O Outlander CVT híbrido possui três motores. A unidade 2.0 que bebe combustível fóssil abaixo do capô desenvolve 121 cv de potência, trabalhando em conjunto com outros dois propulsores elétricos de 82 cv (dianteiro e traseiro). Neste caso, a potência combinada é de 285 cv, conforme fabricante. Através do sistema de regeneração, o Outlander híbrido ignora os 1.810 kg de seu corpanzil e marca 12 km/l na cidade e 13 km/l na estrada. Números de modelos compactos, conforme o Inmetro.

3 – Toyota Corolla Altis Hybrid 2020 – a partir de R$ 128 mil

Carlos Guimarães/iG Toyota Corolla Hybrid é o modelo eletrificado mais vendido do Brasil

Já é possível adquirir as versões 2019/2020 do Toyota Corolla Altis híbrido no mercado de seminovos. O modelo já pode ser encontrado na faixa de R$ 128 mil; bem menos do que os R$ 138 mil que a Toyota pede no modelo 2021.

Ao todo, o Corolla híbrido tem três motores: um a combustão e dois elétricos. A maior parte de sua força vem do 1.8 de 101 cv de potência e 14,5 kgfm de torque. Já os motores elétricos têm a potência combinada de 72 cv e 16 kgfm de torque. O consumo urbano fica na faixa de 17 km/l.

4 – Porsche Cayenne S E-Hybrid 2017 – entre R$ 330 mil e R$ 350 mil

Renato Maia/Falando de Carro Porsche Cayenne híbrido é o primeiro de uma grande família de produtos eletrificados da marca alemã

Eis um carro de respeito para quem deseja desembolsar uma fortuna em um SUV híbrido. O Porsche Cayenne foi o primeiro modelo eletrificado da fabricante alemã, abrindo caminho para uma gama de produtos que também conta com Panamera e Taycan.

O conjunto mecânico é respeitável entre os híbridos seminovos: 3.0 V6 de 333 cv de potência, com um motor elétrico que eleva sua força combinada para estrondosos 416 cv. A aceleração de 0 a 100 km/h acontece em abruptos 5,9 segundos, com 246 km/h de velocidade máxima. Seu consumo marca 12,1 km/l na cidade e 12,2 km/l na estrada, conforme o Inmetro.

5 – Mini Countryman ALL4 TOP Hybrid 2018 – a partir de R$ 180 mil

Carlos Guimarães/iG Mini Countryman é o SUV híbrido mais descolado que você pode adquirir no Brasil

Terminamos a lista com um modelo que foi recentemente renovado – logo, seu preço no mercado de seminovos está mais convidativo. Se você não tem R$ 230 mil para investir em um Mini Countryman híbrido 2021, basta comprar o modelo mais completo do ano de 2018 por R$ 180 mil.

O motor 1.5 do Countryman híbrido funciona em conjunto com um propulsor elétrico. A potência combinada é de 224 cv, com torque na faixa de 37 kgfm. O câmbio automático de seis marchas distribui sua força nas quatro rodas.