Veja 5 modelos da Harley-Davidson que entraram para a história da marca

Divulgação Harley-Davidson LiveWire é a nova revolucionária, segundo a fabricante. Trata-se da primeira elétrica da categoria

A motocicleta totalmente elétrica Harley-Davidson LiveWire é a primeira de sua categoria, com um lugar de destaque entre os modelos revolucionários para a marca. Com esse gancho, a fabricante lembra de alguns modelos que, tal como a elétrica, demarcaram novos patamares de tecnologia, personalidade e relevância no mercado. Confira a seguir cinco modelos que conquistaram um lugar de destaque nessa lista.

1 – 1909 Model 5-D

Divulgação A primeira Harley-Davidson equipada com o motor V-Twin

Embora tenha tido apenas 27 unidades fabricadas, o Model 5-D teve a honra de ter sido a primeira motocicleta equipada com o motor V-Twin anunciada pela Harley-Davidson e de ter estabelecido o quase sagrado formato de 45 graus do motor V-Twin refrigerado a ar.

2 – 1936 EL

Divulgação Esse modelo tem atributos ainda presentes nos modelos atuais. Trata-se, portanto, de uma criação atemporal

Ao oferecer o estilo e o desempenho de uma esportiva quando estreou no mercado durante o auge da Grande Depressão, a ‘Knucklehead’ direcionou os cabeçotes de cilindro com válvulas suspensas para a produção em massa, estabelecendo um padrão para o desempenho do V-Twin, que é mantido até hoje no motor Milwaukee-Eight. O design atemporal dos modelos EL, com seu tanque e paralamas, comandos, acabamentos e grafismos, ainda parecem atuais no século 21.

3 – 1977 Low Rider

Divulgação Personalidade foi o maior atributo exigido pelos projetistas na época

A motocicleta Super Glide de 1971 foi o primeiro modelo de fábrica a combinar o chassi do Big Twin com a estreita dianteira da Sportster, que criou o clássico perfil de uma “cruiser customizada”. Alguns anos depois, esses elementos se revelaram o formato da Low Rider , uma motocicleta despojada.

4 – 1980 FLT Tour Glide

Divulgação Sem a Tour Glide, diversos equipamentos atuais não teriam a tecnologia que precisam para existir

A Tour Glide FLT 1980 introduziu diversos recursos tecnológicos importantes que seguem nos modelos Touring até hoje, incluindo a primeira carenagem da Harley-Davidson montada no quadro. Além disso, o motor e a transmissão fixados juntos em uma única unidade, bem como os suportes de motor com isolamento de borracha, reduzem as fortes vibrações sentidas pelo motociclista e pelo passageiro. Seu estilo era ousado para a época, mas a carenagem nariz de tubarão se tornou tão reconhecível nas estradas quanto a icônica carenagem batwing.

5 – 1984 Softail

Divulgação A H-D Softail, modelo mais recente da lista, é destaque pela eficiência avançada do seu sistema de suspensão

O chassi da Softail , com a silhueta limpa e estrutura de traseira rígida, incorpora uma suspensão fora do alcance da visão. A Softail 1984 original lançou uma plataforma bem-sucedida e ajudou a introduzir o motor Harley-Davidson Evolution, que leva o crédito de ter salvo a empresa durante um de seus momentos de maior dificuldade.