Veja 5 filmes e séries sobre carros disponíveis na Netflix e na Amazon Prime

Quer renovar sua lista de séries e filmes para janeiro? Confira as recomendações do iG Carros

Lembra da última vez que você comprou um DVD ou Blu-Ray? Os serviços de distribuição digital vieram para substituir não apenas estes recursos, mas também a programação televisiva como um todo. Além dos populares Netflix , Amazon e HBO Go, também teremos o lançamento da nova plataforma Disney+ em meados de novembro deste ano.

Para atualizar sua lista de séries e filmes neste começo de ano, a reportagem do iG Carros seleciona 5 séries, programas e filmes que podem agradar aqueles que têm gasolina correndo no sangue.

1 – Hyperdrive (disponível na Netflix)

Lançada em agosto de 2019 na locadora vermelha digital, a série “Hyperdrive” é um game-show que transpõe o formato que já conhecemos em programas como ‘Passa ou Repassa’ e ‘Quem Pode Mais’ para o volante. Pilotos de todo o mundo foram convidados para diversos desafios ao longo dos dez episódios; entre eles, os brasileiros Diego Higa e João Barion.

Ambos os brasileiros escolheram o Ford Mustang para enfrentar os desafios. O modelo de Higa é um GT 2019 (semelhante ao que é vendido no Brasil), enquanto Barion optou por uma versão preparada do muscle car clássico. Também vale destacar o Mazda RX-7 de Aaron Parker e o Lamborghini Hurácan de Jordan Martins.

2 – The Grand Tour (disponível na Amazon Prime)

Após se envolver em uma briga interna na qual desferiu um soco em um produtor do Top Gear , o apresentador Jeremy Clarkson foi expulso da BBC. Em 2016, ele se juntou aos antigos parceiros de trabalho Richard Hammond e James May para criar o Grand Tour – que é basicamente a mesma coisa, porém mais escrachado.

A série – exclusiva da Prime – mostra o trio em suas aventuras cômicas a bordo de veículos de diversas categorias. Alguns desses modelos, inclusive, já passaram por nossa redação, como Audi TT RS e Kia Stinger GT. Sem dúvidas, Grand Tour reserva boas risadas para a audiência.

3 – Esquadrão 6 (disponível na Netflix)

Em 2019, a Netflix intensificou os investimentos em produções próprias, convidando atores consagrados de Hollywood para filmes originais. Um deles, “Esquadrão 6” com Ryan Reynolds, estreou na locadora vermelha em dezembro de 2019. Apesar de ser um filme um tanto quanto “pastelão” e cheio de explosões (marca registrada do diretor Michael Bay, que também fez Transformers), traz boas cenas de ação e um Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio bem extravagante.

O Alfa Romeo Giulia foi lançado em 2016 para abocanhar uma fatia do segmento de sedãs médios premium – dominado pelo trio de ferro alemão. A versão esportiva Quadrifoglio – que bate de frente com Audi RS4, BMW M3 e Mercedes-Benz C63 – tem 510 cv de potência, 60 kgfm de torque e tração nas quatro rodas. É uma pena que a Alfa tenha deixado de vender carros no Brasil oficialmente.

4 – Gymkhana Files (disponível na Amazon Prime)

Se você tem um pé no automobilismo, deve conhecer Ken Block. Além de ser um dos sócios da marca de tênis DC Shoes, Ken é um dos maiores pilotos de “stunt driving” da atualidade. A modalidade envolve manobras perigosas e gratuitas, sempre feitas em ambiente fechado com muita precisão.

O “Gymkhana Files”, de 2019, nada mais é do que a compilação dos bastidores das aventuras de Ken Block, mostrando como os vídeos que somam mais de 500 milhões de visualizações no YouTube consagraram o piloto americano.

5 – Uma Saída de Mestre (disponível na Netflix)

Convenhamos, é muito difícil um filme sobre carros ser bem avaliado pela crítica. O longa “Uma Saída de Mestre” de 2003, entretanto, tem 73% de aprovação da imprensa especializada e 80% de aprovação da audiência no site Rotten Tomatoes. Ou seja, talvez valha seu tempo.

A história não traz nada de mais. Acompanhamos um grupo de bandidos que deseja recuperar um cofre cheio de ouro em Los Angeles. A estratégia: criar o maior engarrafamento que a cidade já viu. Assim como o filme original “The Italian Job” de 1969, as cenas de ação contam com modelos da Mini.

Assinaturas

Netflix ou Amazon? Saiba qual plataforma de streaming cabe no seu bolso

A Netflix disponibiliza três planos mensais para o Brasil. O mais simples (apenas uma tela, sem HD) custa R$ 21,90, enquanto o padrão (duas telas simultâneas e conteúdo HD) custa R$ 32,90. Já o plano premium (quatro telas simultâneas e conteúdo Ultra HD) custa R$ 45,90 por mês. As assinaturas podem ser feitas no site oficial.

O Prime é bem mais barato na comparação com o Netflix. A assinatura sai por apenas R$ 9,90, com direito a quatro telas simultâneas.

*as assinaturas consideram valores de janeiro de 2020