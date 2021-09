Veja 5 dicas que podem ajudar a vender seu carro usado

A InstaCarro, empresa especializada em venda de carros usados, divulga cinco dicas de manutenção que facilitam a vida de quem quer passar seu veículo para frente. Como sua política é vender o automóvel em até uma hora, juntaram muita experiência sobre o que os clientes querem – seja pessoa física, revendas ou concessionárias.





1 – Mantenha o histórico em dia

Divulgação Tenha comprovantes de todos os serviços feitos no seu automóvel

Guarde todos os comprovantes dos serviços que forem feitos no seu veículo, seja pela oficina, concessionária ou loja. Além de servir como garantia pela manutenção realizada (caso seja recente), também prova ao cliente que o automóvel está em ordem e que estava nas mãos de um dono cuidadoso. Isso pode garantir um valor superior na hora da revenda.

2 – Em ordem

Reprodução Um veículo em perfeito estado pode ser negociado por valores superiores na hora da revenda

A primeira impressão é a que fica. Para os carros usados, é uma verdade. Com exceção dos graxeiros que procuram por raridades, dificilmente um carro mal cuidado visualmente irá chamar a atenção, ainda mais se for um modelo comum. Garanta que a pintura esteja impecável, assim como a lataria sem amassados, estofamento bem cuidado e calotas sem riscos.

3 – Sem ruídos

Divulgação Tente arrumar sons incômodos que aparecem com o tempo em qualquer automóvel

Algumas pessoas ficam muito tempo dentro do carro, por ter que dirigir muito ou ficarem presas no trânsito. E uma das coisas que mais atrapalham a experiência é o ruído interno (não confunda com o ronco de um bom motor). Barulhos causados pelo vento ou mesmo por motivos estruturais podem ser corrigidos com ajuda especializada e, com certeza, serão mais apreciados ao explicar para um possível comprador.

4 – Original (ou perto disso)

Divulgação Trocou a roda e rebaixou a suspensão? É melhor retornar o veículo à originalidade antes de revender

Quanto mais original seu carro estiver, melhor será na hora de vender. Claro, há exceções para essa regra. Há um desgaste natural por tempo e uso e, dependendo da idade do veículo, encontrar uma peça de reposição original pode ser muito difícil.

A dica é tentar ficar o mais próximo do item da fabricante. A outra exceção é para alguns poucos itens que não acompanhem o carro – por exemplo, se havia comprado uma versão sem rádio e instalou um por fora. Em alguns casos, isso pode até acrescentar algum valor a mais no veículo.

5 – Sempre limpo

Reprodução Sujeira acumulada pode causar danos ao veículo. Visitas ao lava-rápido devem ser periódicas

Manter seu carro sempre limpo não é apenas uma questão estética. Sujeira acumulada pode causar danos ao veículo, tanto mecânicos quanto visuais. Por isso, sempre inclua a limpeza na lista de manutenção. Lave e faça polimento para manter a cor original da lataria (e, se possível, não deixe ao ar livre com o sol batendo direto). Cuide também do interior, higienizando os bancos (principalmente os de couro). Vidros bem polidos, ajudam a ver que não há pequenos trincados, assim como manter o motor e as rodas limpas melhoram a visualização de suas condições.