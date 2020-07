Veja 5 carros que o mundo viu primeiro no Brasil antes de outros países

O mais comum no Brasil é que carros novos ganhem produção local alguns meses ou até mesmo anos após o lançamento do mesmo modelo nos principais mercados do mundo.

As justificativas são variadas, mas boa parte das vezes têm a ver com a necessidade de baixar custos do veículo e adaptá-lo para as condições de rodagem mais duras da América Latina. Sem contar a necessidade de modernizar fábricas para esse novo produto.

Mas a história da indústria automobilística do Brasil também é feita de primazias. Alguns novos modelos de automóvel foram lançados inicialmente no mercado brasileiro e só depois passaram a ser produzidos em outros países. Do recém-lançado VW Nivus ao veterano Chevrolet Chevette, confira 5 carros desses a seguir.

1 – Chevrolet Chevette

Modelo que viria a se tornar o Opel Kadett de quarta geração, o Chevrolet Chevette foi lançado no Brasil de abril de 1973, quatro meses antes da apresentação do modelo equivalente alemão. Mas não é só ísso. O Chevette foi o primeiro “T-Car” a estrear no mundo.

O projeto mundial da General Motors previa a produção de um carro compacto com o mesmo projeto básico em vários países, numa lista de países que incluía, além do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, Reino Unido e Austrália. Primeiro a chegar, o Chevette brasileiro também foi o último a sair de linha. Deixou o mercado só em 1994, sete anos após o fim da produção nos Estados Unidos.

2 – Chevrolet Meriva

Monovolume desenvolvido no Brasil sobre a base do Corsa C (terceira geração), o Meriva estreou por aqui em 2002, alguns meses antes dos seus equivalentes europeus, o Opel Meriva e o Vauxhall Meriva.

No Brasil, o Meriva teve uma vida relativamente curta: foi produzido até 2012, quando a Chevrolet optou por substituir o modelo pela Spin. Na Europa, o monovolume ganhou uma nova geração e seguiu em produção até 2017, quando deixou o mercado substituído pelo SUV Crossland X.

3 – Ford EcoSport

Lançado em 2003 no Brasil, o Ford EcoSport inovou com a proposta de um SUV montado sobre a plataforma de um hatch compacto (no caso, o Fiesta de quinta geração). Produzido em Camaçari (BA), o modelo iria fazer sucesso no mercado local e também em outros países da América Latina.

Mas ele só iria se tornar global a partir do lançamento da segunda geração. Lançado por aqui em 2012, agora tendo como base o Fiesta sexta geração, o novo EcoSport foi produzido também em mais seis países: China, Romênia, Índia, Tailândia, Rússia e Vietnã.

4 – Peugeot 207

Em 2008, a filial brasileira da Peugeot lançou no Brasil o polêmico 207, que apesar de ter o mesmo nome do modelo europeu lançado dois anos antes, era na verdade um 206 reestilizado com mudanças de estilo inspiradas no novo hatch feito na Europa.

O que muita gente não esperava é que esse 207 “Brasil” seria produzido também na Europa e em outros mercados. O hatch foi lançado na França em 2009 (com o nome mais honesto de “206+”) e ficaria à venda até 2013 na Europa. Mas ainda segue vivo no Irã (com o nome de Peugeot 207 i).

5 – VW Nivus

O Brasil foi o país de lançamento do VW Nivus, o SUV cupê montado sobre a mesma plataforma do Polo cuja chegada às concessionárias está prevista para agosto. É o mais recente dos 5 carros que foram lançados primeiro no Brasil.

Desenvolvido pela filial brasileira da marca e produzido em São Bernardo do Campo (SP), o modelo — que também compartilha o motor 1.0 turbo e o câmbio automático de seis marchas com o hatch compacto — será fabricado também na Europa, na fábrica de Pamplona (Espanha), a partir do 1º semestre de 2021.