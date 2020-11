Veja 5 carros legais para comprar com menos de R$ 20 mil

Divulgação Yamaha Red Dragonfly é montada no Brasil com a base da Factor 125 Blueflex com detalhes do modelo original, de 1955

A Yamaha faz 50 anos de Brasil com o primeiro modelo da marca no mundo, a Red Dragonfly, criada em 1955 no Japão e montada em parceria com a oficina de customização Bendita Macchina, com a base da Factor 125 Blueflex produzida no Brasil. A recriação foi toda feita à mão, incluindo a carenagem.

A Yamaha Red Dragonfly original vem com motor de dois tempos, refrigerado a ar, com 125 cc. E com cores, na época em que todas as motos eram pretas. Logo após seu lançamento, ela despertou o espírito vencedor da Yamaha, ganhando a Corrida de Subida do Monte Fuji – uma das maiores do país.









Série limitada da Yamaha

Ainda para marcar os 50 anos da Yamaha no Brasil, a marca lança uma série especial inspirada nos heróis dos Vingadores: Lander 250 Capitão América (R$ 19.290 + frete), Fazer 250 Pantera Negra e Fazer 250 Capitã Marvel (ambas R$ 18.090 + frete). Todos contam com detalhes e grafismos dos super-heróis. O primeiro é voltado para uso tanto na cidade quanto em trechos de terra.

No caso da Fazer 250 Pantera Negra , há grafismos inspirados no emblemático rei de Wakanda. Nas entradas de ar, temos a presença das garras do famoso colar tecnológico que carrega o uniforme do herói. Além disso, há farol de LED entre os principais itens de série.

E Fazer 250 Capitã Marvel une grafismos inspirados na mais poderosa heroína do universo Marvel. A Estrela de Hala, ícone da guerreira espacial, está presente no para-lama e também no design do tanque e das tomadas de ar. Também vem com freio ABS, maior controle e segurança na pilotagem, evitando o travamento das rodas em frenagens bruscas e dias chuvosos.